Paddle Finance（PADD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0.0010851 $ 0.0010851 $ 0.0010851 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0.0010851$ 0.0010851 $ 0.0010851 历史最高 $ 0.00884559$ 0.00884559 $ 0.00884559 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.24% 涨跌幅（1D） +45.33% 漲跌幅（7D） +88.02% 漲跌幅（7D） +88.02%

Paddle Finance（PADD）当前实时价格为 $0.00103021。过去 24 小时内，PADD 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.0010851 之间波动，市场活跃度显著。PADD 的历史最高价为 $ 0.00884559，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PADD 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.24%，过去 24 小时内变动为 +45.33%，过去 7 天内累计变动为 +88.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Paddle Finance（PADD）市场信息

市值 $ 127.02K$ 127.02K $ 127.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M 流通量 123.28M 123.28M 123.28M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Paddle Finance 的当前市值为 $ 127.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PADD 的流通量为 123.28M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.03M。