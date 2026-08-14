Pacu Jalur 今日价格

Pacu Jalur (BOATKID) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.08%。当前 BOATKID 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOATKID。

Pacu Jalur 目前市值在 $ 80,235 排名第 #-，流通供应量为 997.28M BOATKID。过去 24 小时内，BOATKID 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01306515，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOATKID 在过去一小时内波动了 -0.41%，过去7 天内波动了 +1.90%。过去一天，总交易量达到 --。

Pacu Jalur（BOATKID）市场信息

市值 $ 80.24K$ 80.24K $ 80.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 80.24K$ 80.24K $ 80.24K 流通量 997.28M 997.28M 997.28M 总供应量 997,275,707.34945 997,275,707.34945 997,275,707.34945

Pacu Jalur 的当前市值为 $ 80.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOATKID 的流通量为 997.28M，总供应量是 997275707.34945，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 80.24K。