P2pzcoin 今日价格

P2pzcoin (P2PZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.66%。当前 P2PZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 P2PZ。

P2pzcoin 目前市值在 $ 34,546 排名第 #-，流通供应量为 1.00B P2PZ。过去 24 小时内，P2PZ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，P2PZ 在过去一小时内波动了 -0.30%，过去7 天内波动了 +2.09%。过去一天，总交易量达到 --。

P2pzcoin（P2PZ）市场信息

市值 $ 34.55K$ 34.55K $ 34.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.55K$ 34.55K $ 34.55K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

P2pzcoin 的当前市值为 $ 34.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。P2PZ 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.55K。