P2P solutions foundation 价格 (P2PS)
今天 P2P solutions foundation (P2PS) 的实时价格为 207.09 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。P2PS 兑换 USD 的价格为实时更新。
P2P solutions foundation 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.33M USD
- P2P solutions foundation 当天价格变化为 -3.20%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，P2P solutions foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.8617336539017。
在过去30天内，P2P solutions foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -11.2795710300。
在过去60天内，P2P solutions foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -12.0188409120。
在过去90天内，P2P solutions foundation 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +43.32580616861457。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -6.8617336539017
|-3.20%
|30天
|$ -11.2795710300
|-5.44%
|60天
|$ -12.0188409120
|-5.80%
|90天
|$ +43.32580616861457
|+26.46%
P2P solutions foundation 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.31%
-3.20%
-3.82%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don’t? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent.
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|1 P2PS 兑换 AUD
A$329.2731
|1 P2PS 兑换 GBP
￡167.7429
|1 P2PS 兑换 EUR
€198.8064
|1 P2PS 兑换 USD
$207.09
|1 P2PS 兑换 MYR
RM919.4796
|1 P2PS 兑换 TRY
₺7,382.7585
|1 P2PS 兑换 JPY
¥32,397.1596
|1 P2PS 兑换 RUB
₽20,557.8243
|1 P2PS 兑换 INR
₹17,911.2141
|1 P2PS 兑换 IDR
Rp3,394,917.4896
|1 P2PS 兑换 PHP
₱12,141.6867
|1 P2PS 兑换 EGP
￡E.10,422.8397
|1 P2PS 兑换 BRL
R$1,234.2564
|1 P2PS 兑换 CAD
C$296.1387
|1 P2PS 兑换 BDT
৳25,256.6964
|1 P2PS 兑换 NGN
₦323,072.8254
|1 P2PS 兑换 UAH
₴8,697.78
|1 P2PS 兑换 VES
Bs11,389.95
|1 P2PS 兑换 PKR
Rs57,732.5502
|1 P2PS 兑换 KZT
₸107,914.599
|1 P2PS 兑换 THB
฿7,041.06
|1 P2PS 兑换 TWD
NT$6,790.4811
|1 P2PS 兑换 CHF
Fr186.381
|1 P2PS 兑换 HKD
HK$1,611.1602
|1 P2PS 兑换 MAD
.د.م2,066.7582