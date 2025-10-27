Ozarus（OZARUS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00001062 24H最高价 $ 0.00001146 历史最高 $ 0.00007982 最低价 $ 0.0000104 涨跌幅（1H） +0.50% 涨跌幅（1D） +7.11% 漲跌幅（7D） +2.12%

Ozarus（OZARUS）当前实时价格为 $0.00001144。过去 24 小时内，OZARUS 的交易价格在 $ 0.00001062 至 $ 0.00001146 之间波动，市场活跃度显著。OZARUS 的历史最高价为 $ 0.00007982，历史最低价为 $ 0.0000104。

从短期表现来看，OZARUS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.50%，过去 24 小时内变动为 +7.11%，过去 7 天内累计变动为 +2.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ozarus（OZARUS）市场信息

市值 $ 11.44K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 11.44K 流通量 999.93M 总供应量 999,927,099.816677

Ozarus 的当前市值为 $ 11.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OZARUS 的流通量为 999.93M，总供应量是 999927099.816677，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.44K。