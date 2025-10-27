Ozapay（OZA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 0.02191305
24H最高价 $ 0.03796916
历史最高 $ 0.04616339
最低价 $ 0.0155504
涨跌幅（1H） -4.80%
涨跌幅（1D） +11.46%
漲跌幅（7D） +8.75%

Ozapay（OZA）当前实时价格为 $0.03551312。过去 24 小时内，OZA 的交易价格在 $ 0.02191305 至 $ 0.03796916 之间波动，市场活跃度显著。OZA 的历史最高价为 $ 0.04616339，历史最低价为 $ 0.0155504。

从短期表现来看，OZA 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.80%，过去 24 小时内变动为 +11.46%，过去 7 天内累计变动为 +8.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ozapay（OZA）市场信息

市值 $ 26.98M
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 35.40M
流通量 759.59M
总供应量 996,889,063.81

Ozapay 的当前市值为 $ 26.98M, 它过去 24 小时的交易量为 --。OZA 的流通量为 759.59M，总供应量是 996889063.81，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.40M。