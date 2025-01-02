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Oxygen 价格 (OXY)

USD

Oxygen (OXY) 实时价格图表

$0.04033071
$0.04033071$0.04033071
-4.30%(1D)

今天 Oxygen (OXY) 的价格

今天 Oxygen (OXY) 的实时价格为 0.04033071 USD。目前其市值为 $ 8.16M USD。OXY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Oxygen 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 20.16K USD
- Oxygen 当天价格变化为 -4.36%
- 其循环供应量为 202.36M USD

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Oxygen (OXY) 价格表现 USD

今天内，Oxygen 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00184206147483824
在过去30天内，Oxygen 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0075632422
在过去60天内，Oxygen 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0128673597
在过去90天内，Oxygen 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.035251192547847269

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00184206147483824-4.36%
30天$ -0.0075632422-18.75%
60天$ +0.0128673597+31.90%
90天$ +0.035251192547847269+693.99%

Oxygen (OXY) 价格分析

Oxygen 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00324176
$ 0.00324176$ 0.00324176

$ 0.04239972
$ 0.04239972$ 0.04239972

$ 4.16
$ 4.16$ 4.16

-1.67%

-4.36%

+1,085.53%

Oxygen (OXY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M

$ 20.16K
$ 20.16K$ 20.16K

202.36M
202.36M 202.36M

什么是Oxygen (OXY)

The governance/utility token for Oxygen: the Prime Brokerage Protocol

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Oxygen (OXY) 资源

官网

大家还在问：关于 Oxygen (OXY) 的其他问题

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OXY 兑换为当地货币

1 OXY 兑换 AUD
A$0.064529136
1 OXY 兑换 GBP
0.032264568
1 OXY 兑换 EUR
0.0387174816
1 OXY 兑换 USD
$0.04033071
1 OXY 兑换 MYR
RM0.1802782737
1 OXY 兑换 TRY
1.4240773701
1 OXY 兑换 JPY
¥6.3371644623
1 OXY 兑换 RUB
4.5368015679
1 OXY 兑换 INR
3.4583583825
1 OXY 兑换 IDR
Rp650.4952315113
1 OXY 兑换 PHP
2.3355514161
1 OXY 兑换 EGP
￡E.2.0467835325
1 OXY 兑换 BRL
R$0.2504537091
1 OXY 兑换 CAD
C$0.0580762224
1 OXY 兑换 BDT
4.819519845
1 OXY 兑换 NGN
62.3347420689
1 OXY 兑换 UAH
1.6983261981
1 OXY 兑换 VES
Bs2.05686621
1 OXY 兑换 PKR
Rs11.240168877
1 OXY 兑换 KZT
21.1707996003
1 OXY 兑换 THB
฿1.3817301246
1 OXY 兑换 TWD
NT$1.3264770519
1 OXY 兑换 CHF
Fr0.036297639
1 OXY 兑换 HKD
HK$0.3133696167
1 OXY 兑换 MAD
.د.م0.4077434781