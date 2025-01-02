Oxen 价格 (OXEN)
今天 Oxen (OXEN) 的实时价格为 0.069943 USD。目前其市值为 $ 4.93M USD。OXEN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Oxen 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.19K USD
- Oxen 当天价格变化为 -5.46%
- 其循环供应量为 70.40M USD
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今天内，Oxen 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00404311559945686。
在过去30天内，Oxen 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0104973671。
在过去60天内，Oxen 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004490830。
在过去90天内，Oxen 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0083301200725579。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00404311559945686
|-5.46%
|30天
|$ +0.0104973671
|+15.01%
|60天
|$ +0.0004490830
|+0.64%
|90天
|$ -0.0083301200725579
|-10.64%
Oxen 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.94%
-5.46%
+10.92%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Oxen combines a cutting-edge privacy and decentralisation software stack with a bold vision for the future of private, anonymous transactions. A community-run network of staked, incentivised Oxen Service Nodes powers the Oxen blockchain and $OXEN privacy token. Lots of revolutionary applications are already using Oxen's Service Node network: Session, a decentralised encrypted messenger, and Lokinet, a powerful next generation onion router.
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|1 OXEN 兑换 AUD
A$0.1119088
|1 OXEN 兑换 GBP
￡0.0559544
|1 OXEN 兑换 EUR
€0.06714528
|1 OXEN 兑换 USD
$0.069943
|1 OXEN 兑换 MYR
RM0.31264521
|1 OXEN 兑换 TRY
₺2.46968733
|1 OXEN 兑换 JPY
¥10.99014359
|1 OXEN 兑换 RUB
₽7.86788807
|1 OXEN 兑换 INR
₹5.99761225
|1 OXEN 兑换 IDR
Rp1,128.11274529
|1 OXEN 兑换 PHP
₱4.05039913
|1 OXEN 兑换 EGP
￡E.3.54960725
|1 OXEN 兑换 BRL
R$0.43434603
|1 OXEN 兑换 CAD
C$0.10071792
|1 OXEN 兑换 BDT
৳8.3581885
|1 OXEN 兑换 NGN
₦108.10320137
|1 OXEN 兑换 UAH
₴2.94529973
|1 OXEN 兑换 VES
Bs3.567093
|1 OXEN 兑换 PKR
Rs19.4931141
|1 OXEN 兑换 KZT
₸36.71517899
|1 OXEN 兑换 THB
฿2.39624718
|1 OXEN 兑换 TWD
NT$2.30042527
|1 OXEN 兑换 CHF
Fr0.0629487
|1 OXEN 兑换 HKD
HK$0.54345711
|1 OXEN 兑换 MAD
.د.م0.70712373