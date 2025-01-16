Oxbull 价格 (OXI)
今天 Oxbull (OXI) 的实时价格为 0.479607 USD。目前其市值为 $ 5.75M USD。OXI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Oxbull 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.47K USD
- Oxbull 当天价格变化为 +8.37%
- 其循环供应量为 11.98M USD
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今天内，Oxbull 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03705581。
在过去30天内，Oxbull 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Oxbull 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Oxbull 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03705581
|+8.37%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Oxbull 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.06%
+8.37%
-3.82%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Since Oxbull’s inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate.
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|1 OXI 兑换 AUD
A$0.77216727
|1 OXI 兑换 GBP
￡0.38848167
|1 OXI 兑换 EUR
€0.46521879
|1 OXI 兑换 USD
$0.479607
|1 OXI 兑换 MYR
RM2.1582315
|1 OXI 兑换 TRY
₺16.99727208
|1 OXI 兑换 JPY
¥74.72756667
|1 OXI 兑换 RUB
₽49.27961925
|1 OXI 兑换 INR
₹41.50518978
|1 OXI 兑换 IDR
Rp7,862.40857808
|1 OXI 兑换 PHP
₱28.07619378
|1 OXI 兑换 EGP
￡E.24.14341638
|1 OXI 兑换 BRL
R$2.88243807
|1 OXI 兑换 CAD
C$0.68583801
|1 OXI 兑换 BDT
৳58.01326272
|1 OXI 兑换 NGN
₦745.8848064
|1 OXI 兑换 UAH
₴20.18186256
|1 OXI 兑换 VES
Bs25.898778
|1 OXI 兑换 PKR
Rs133.62810234
|1 OXI 兑换 KZT
₸253.22290386
|1 OXI 兑换 THB
฿16.58481006
|1 OXI 兑换 TWD
NT$15.78386637
|1 OXI 兑换 CHF
Fr0.43644237
|1 OXI 兑换 HKD
HK$3.73134246
|1 OXI 兑换 MAD
.د.م4.82484642