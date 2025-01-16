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Oxbull 价格 (OXI)

USD

Oxbull (OXI) 实时价格图表

$0.479607
$0.479607$0.479607
+8.30%(1D)

今天 Oxbull (OXI) 的价格

今天 Oxbull (OXI) 的实时价格为 0.479607 USD。目前其市值为 $ 5.75M USD。OXI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Oxbull 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.47K USD
- Oxbull 当天价格变化为 +8.37%
- 其循环供应量为 11.98M USD

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Oxbull (OXI) 价格表现 USD

今天内，Oxbull 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03705581
在过去30天内，Oxbull 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Oxbull 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Oxbull 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03705581+8.37%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Oxbull (OXI) 价格分析

Oxbull 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.440649
$ 0.440649$ 0.440649

$ 0.49442
$ 0.49442$ 0.49442

$ 0.74021
$ 0.74021$ 0.74021

+0.06%

+8.37%

-3.82%

Oxbull (OXI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M

$ 4.47K
$ 4.47K$ 4.47K

11.98M
11.98M 11.98M

什么是Oxbull (OXI)

Since Oxbull’s inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate.

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Oxbull (OXI) 资源

官网

大家还在问：关于 Oxbull (OXI) 的其他问题

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OXI 兑换为当地货币

1 OXI 兑换 AUD
A$0.77216727
1 OXI 兑换 GBP
0.38848167
1 OXI 兑换 EUR
0.46521879
1 OXI 兑换 USD
$0.479607
1 OXI 兑换 MYR
RM2.1582315
1 OXI 兑换 TRY
16.99727208
1 OXI 兑换 JPY
¥74.72756667
1 OXI 兑换 RUB
49.27961925
1 OXI 兑换 INR
41.50518978
1 OXI 兑换 IDR
Rp7,862.40857808
1 OXI 兑换 PHP
28.07619378
1 OXI 兑换 EGP
￡E.24.14341638
1 OXI 兑换 BRL
R$2.88243807
1 OXI 兑换 CAD
C$0.68583801
1 OXI 兑换 BDT
58.01326272
1 OXI 兑换 NGN
745.8848064
1 OXI 兑换 UAH
20.18186256
1 OXI 兑换 VES
Bs25.898778
1 OXI 兑换 PKR
Rs133.62810234
1 OXI 兑换 KZT
253.22290386
1 OXI 兑换 THB
฿16.58481006
1 OXI 兑换 TWD
NT$15.78386637
1 OXI 兑换 CHF
Fr0.43644237
1 OXI 兑换 HKD
HK$3.73134246
1 OXI 兑换 MAD
.د.م4.82484642