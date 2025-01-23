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OXBT 价格 (OXBT)

USD

OXBT (OXBT) 实时价格图表

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今天 OXBT (OXBT) 的价格

今天 OXBT (OXBT) 的实时价格为 0.00253088 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。OXBT 兑换 USD 的价格为实时更新。
OXBT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 26.36 USD
- OXBT 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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OXBT (OXBT) 价格表现 USD

今天内，OXBT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，OXBT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002778544
在过去60天内，OXBT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009012215
在过去90天内，OXBT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0002778544-10.97%
60天$ -0.0009012215-35.60%
90天$ 0--

OXBT (OXBT) 价格分析

OXBT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.240031
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OXBT (OXBT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 26.36
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什么是OXBT (OXBT)

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OXBT 兑换为当地货币

1 OXBT 兑换 AUD
A$0.0040240992
1 OXBT 兑换 GBP
0.0020500128
1 OXBT 兑换 EUR
0.0024296448
1 OXBT 兑换 USD
$0.00253088
1 OXBT 兑换 MYR
RM0.0112371072
1 OXBT 兑换 TRY
0.090225872
1 OXBT 兑换 JPY
¥0.3965635872
1 OXBT 兑换 RUB
0.25118984
1 OXBT 兑换 INR
0.2186933408
1 OXBT 兑换 IDR
Rp40.8206394464
1 OXBT 兑换 PHP
0.1483601856
1 OXBT 兑换 EGP
￡E.0.1273285728
1 OXBT 兑换 BRL
R$0.0150334272
1 OXBT 兑换 CAD
C$0.0036191584
1 OXBT 兑换 BDT
0.3086661248
1 OXBT 兑换 NGN
3.9421746144
1 OXBT 兑换 UAH
0.10629696
1 OXBT 兑换 VES
Bs0.1391984
1 OXBT 兑换 PKR
Rs0.7055587264
1 OXBT 兑换 KZT
1.318841568
1 OXBT 兑换 THB
฿0.0858727584
1 OXBT 兑换 TWD
NT$0.0828103936
1 OXBT 兑换 CHF
Fr0.002277792
1 OXBT 兑换 HKD
HK$0.0196902464
1 OXBT 兑换 MAD
.د.م0.0252581824