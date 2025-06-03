Oxai 价格 (OXAI)
今天 Oxai (OXAI) 的实时价格为 0.00338739 USD。目前其市值为 $ 135.48K USD。OXAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Oxai 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Oxai 当天价格变化为 +0.14%
- 其循环供应量为 40.00M USD
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今天内，Oxai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Oxai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011082977。
在过去60天内，Oxai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Oxai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.14%
|30天
|$ -0.0011082977
|-32.71%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Oxai 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.27%
+0.14%
-2.25%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OXAI is a decentralized AI protocol combining blockchain and artificial intelligence to offer secure, scalable, and accessible AI tools. The platform includes an AI-powered dApp for real-time chat, image generation, audits, and rewards. Built on a dual-layer chain, OXAI enables users to interact, earn, and govern using its native token on Base and its own network.
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|1 OXAI 兑换 VND
₫89.13916785
|1 OXAI 兑换 AUD
A$0.0052165806
|1 OXAI 兑换 GBP
￡0.0025066686
|1 OXAI 兑换 EUR
€0.0029470293
|1 OXAI 兑换 USD
$0.00338739
|1 OXAI 兑换 MYR
RM0.0143625336
|1 OXAI 兑换 TRY
₺0.1325824446
|1 OXAI 兑换 JPY
¥0.4846677612
|1 OXAI 兑换 RUB
₽0.2671634493
|1 OXAI 兑换 INR
₹0.2899944579
|1 OXAI 兑换 IDR
Rp55.5309747216
|1 OXAI 兑换 KRW
₩4.6658248599
|1 OXAI 兑换 PHP
₱0.1886098752
|1 OXAI 兑换 EGP
￡E.0.1682177874
|1 OXAI 兑换 BRL
R$0.0192065013
|1 OXAI 兑换 CAD
C$0.0046407243
|1 OXAI 兑换 BDT
৳0.4140745536
|1 OXAI 兑换 NGN
₦5.3597655753
|1 OXAI 兑换 UAH
₴0.1407460545
|1 OXAI 兑换 VES
Bs0.32518944
|1 OXAI 兑换 PKR
Rs0.9528389331
|1 OXAI 兑换 KZT
₸1.7353260231
|1 OXAI 兑换 THB
฿0.1103611662
|1 OXAI 兑换 TWD
NT$0.1016555739
|1 OXAI 兑换 AED
د.إ0.0124317213
|1 OXAI 兑换 CHF
Fr0.0027776598
|1 OXAI 兑换 HKD
HK$0.0265571376
|1 OXAI 兑换 MAD
.د.م0.0311301141
|1 OXAI 兑换 MXN
$0.0651395097