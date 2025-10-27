OX Labs（OXLABS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000843 $ 0.00000843 $ 0.00000843 24H最低价 $ 0.00000881 $ 0.00000881 $ 0.00000881 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000843$ 0.00000843 $ 0.00000843 24H最高价 $ 0.00000881$ 0.00000881 $ 0.00000881 历史最高 $ 0.00035771$ 0.00035771 $ 0.00035771 最低价 $ 0.00000808$ 0.00000808 $ 0.00000808 涨跌幅（1H） -0.10% 涨跌幅（1D） +2.79% 漲跌幅（7D） -0.28% 漲跌幅（7D） -0.28%

OX Labs（OXLABS）当前实时价格为 $0.00000875。过去 24 小时内，OXLABS 的交易价格在 $ 0.00000843 至 $ 0.00000881 之间波动，市场活跃度显著。OXLABS 的历史最高价为 $ 0.00035771，历史最低价为 $ 0.00000808。

从短期表现来看，OXLABS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.10%，过去 24 小时内变动为 +2.79%，过去 7 天内累计变动为 -0.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OX Labs（OXLABS）市场信息

市值 $ 8.28K$ 8.28K $ 8.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.71K$ 8.71K $ 8.71K 流通量 946.48M 946.48M 946.48M 总供应量 996,133,063.198225 996,133,063.198225 996,133,063.198225

OX Labs 的当前市值为 $ 8.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OXLABS 的流通量为 946.48M，总供应量是 996133063.198225，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.71K。