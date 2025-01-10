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Ovols Floor Index 价格 ($OVOL)

USD

Ovols Floor Index ($OVOL) 实时价格图表

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-2.70%(1D)

今天 Ovols Floor Index ($OVOL) 的价格

今天 Ovols Floor Index ($OVOL) 的实时价格为 0.080384 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$OVOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ovols Floor Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 66.40 USD
- Ovols Floor Index 当天价格变化为 -2.78%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Ovols Floor Index ($OVOL) 价格表现 USD

今天内，Ovols Floor Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00230280187375765
在过去30天内，Ovols Floor Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0245155283
在过去60天内，Ovols Floor Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0024194378
在过去90天内，Ovols Floor Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00036507163365762

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00230280187375765-2.78%
30天$ -0.0245155283-30.49%
60天$ -0.0024194378-3.00%
90天$ +0.00036507163365762+0.46%

Ovols Floor Index ($OVOL) 价格分析

Ovols Floor Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.080137
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$ 0.084048
$ 0.084048$ 0.084048

$ 12,762.09
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-1.85%

-2.78%

-25.19%

Ovols Floor Index ($OVOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 66.40
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什么是Ovols Floor Index ($OVOL)

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Ovols Floor Index ($OVOL) 资源

白皮书
官网

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$OVOL 兑换为当地货币

1 $OVOL 兑换 AUD
A$0.13022208
1 $OVOL 兑换 GBP
0.06511104
1 $OVOL 兑换 EUR
0.07797248
1 $OVOL 兑换 USD
$0.080384
1 $OVOL 兑换 MYR
RM0.36092416
1 $OVOL 兑换 TRY
2.84639744
1 $OVOL 兑换 JPY
¥12.65083392
1 $OVOL 兑换 RUB
8.21846016
1 $OVOL 兑换 INR
6.92025856
1 $OVOL 兑换 IDR
Rp1,296.51594752
1 $OVOL 兑换 PHP
4.70809088
1 $OVOL 兑换 EGP
￡E.4.06421504
1 $OVOL 兑换 BRL
R$0.4903424
1 $OVOL 兑换 CAD
C$0.11575296
1 $OVOL 兑换 BDT
9.80524032
1 $OVOL 兑换 NGN
124.62574592
1 $OVOL 兑换 UAH
3.39863552
1 $OVOL 兑换 VES
Bs4.260352
1 $OVOL 兑换 PKR
Rs22.38453248
1 $OVOL 兑换 KZT
42.4186368
1 $OVOL 兑换 THB
฿2.78289408
1 $OVOL 兑换 TWD
NT$2.65427968
1 $OVOL 兑换 CHF
Fr0.07314944
1 $OVOL 兑换 HKD
HK$0.62538752
1 $OVOL 兑换 MAD
.د.م0.80705536