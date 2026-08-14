Otto AI 今日价格

Otto AI (OTTO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.90%。当前 OTTO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OTTO。

Otto AI 目前市值在 $ 337,594 排名第 #-，流通供应量为 450.77M OTTO。过去 24 小时内，OTTO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01160796，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OTTO 在过去一小时内波动了 -1.37%，过去7 天内波动了 -1.10%。过去一天，总交易量达到 $ 147.76。

Otto AI（OTTO）市场信息

市值 $ 337.59K$ 337.59K $ 337.59K 成交量（24H） $ 147.76$ 147.76 $ 147.76 完全稀释市值 $ 725.02K$ 725.02K $ 725.02K 流通量 450.77M 450.77M 450.77M 总供应量 968,081,904.3643569 968,081,904.3643569 968,081,904.3643569

Otto AI 的当前市值为 $ 337.59K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 147.76。OTTO 的流通量为 450.77M，总供应量是 968081904.3643569，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 725.02K。