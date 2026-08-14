OtherdeedStrategy 今日价格

OtherdeedStrategy (DEEDSTR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DEEDSTR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DEEDSTR。

OtherdeedStrategy 目前市值在 $ 221,480 排名第 #-，流通供应量为 919.92M DEEDSTR。过去 24 小时内，DEEDSTR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DEEDSTR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -9.07%。过去一天，总交易量达到 $ 5.26K。

OtherdeedStrategy（DEEDSTR）市场信息

市值 $ 221.48K$ 221.48K $ 221.48K 成交量（24H） $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K 完全稀释市值 $ 221.48K$ 221.48K $ 221.48K 流通量 919.92M 919.92M 919.92M 总供应量 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648

OtherdeedStrategy 的当前市值为 $ 221.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.26K。DEEDSTR 的流通量为 919.92M，总供应量是 919921861.1434648，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 221.48K。