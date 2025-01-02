Osmium 价格 (OSMI)
今天 Osmium (OSMI) 的实时价格为 0.966739 USD。目前其市值为 $ 233.49K USD。OSMI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Osmium 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 721.24 USD
- Osmium 当天价格变化为 -11.91%
- 其循环供应量为 241.56K USD
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今天内，Osmium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1307532550052616。
在过去30天内，Osmium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2692683271。
在过去60天内，Osmium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1785895624。
在过去90天内，Osmium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.447856335450697。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.1307532550052616
|-11.91%
|30天
|$ -0.2692683271
|-27.85%
|60天
|$ -0.1785895624
|-18.47%
|90天
|$ -1.447856335450697
|-59.96%
Osmium 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.60%
-11.91%
-10.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Osmium is developing innovative open-source software that can be used in almost any blockchain project. The development is self-funded and managed through a decentralised governance system. Osmium's goal is to increase the value of our ecosystem over time, as our solutions gain wide-spread use.
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|1 OSMI 兑换 AUD
A$1.5467824
|1 OSMI 兑换 GBP
￡0.7733912
|1 OSMI 兑换 EUR
€0.93773683
|1 OSMI 兑换 USD
$0.966739
|1 OSMI 兑换 MYR
RM4.32132333
|1 OSMI 兑换 TRY
₺34.1258867
|1 OSMI 兑换 JPY
¥151.82635995
|1 OSMI 兑换 RUB
₽107.28869422
|1 OSMI 兑换 INR
₹82.88820186
|1 OSMI 兑换 IDR
Rp15,592.56233317
|1 OSMI 兑换 PHP
₱56.05152722
|1 OSMI 兑换 EGP
￡E.49.08133903
|1 OSMI 兑换 BRL
R$5.98411441
|1 OSMI 兑换 CAD
C$1.39210416
|1 OSMI 兑换 BDT
৳115.5253105
|1 OSMI 兑换 NGN
₦1,494.18213101
|1 OSMI 兑换 UAH
₴40.70937929
|1 OSMI 兑换 VES
Bs49.303689
|1 OSMI 兑换 PKR
Rs269.4301593
|1 OSMI 兑换 KZT
₸507.47030327
|1 OSMI 兑换 THB
฿33.14948031
|1 OSMI 兑换 TWD
NT$31.77671093
|1 OSMI 兑换 CHF
Fr0.8700651
|1 OSMI 兑换 HKD
HK$7.51156203
|1 OSMI 兑换 MAD
.د.م9.77373129