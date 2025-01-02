Osmium 图标

Osmium 价格 (OSMI)

USD

Osmium (OSMI) 实时价格图表

$0.966739
$0.966739$0.966739
-11.90%(1D)

今天 Osmium (OSMI) 的价格

今天 Osmium (OSMI) 的实时价格为 0.966739 USD。目前其市值为 $ 233.49K USD。OSMI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Osmium 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 721.24 USD
- Osmium 当天价格变化为 -11.91%
- 其循环供应量为 241.56K USD

在获取 MEXC 上从 OSMI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 OSMI 价格信息的首选平台。

Osmium (OSMI) 价格表现 USD

今天内，Osmium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1307532550052616
在过去30天内，Osmium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2692683271
在过去60天内，Osmium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1785895624
在过去90天内，Osmium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.447856335450697

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.1307532550052616-11.91%
30天$ -0.2692683271-27.85%
60天$ -0.1785895624-18.47%
90天$ -1.447856335450697-59.96%

Osmium (OSMI) 价格分析

Osmium 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.965829
$ 0.965829$ 0.965829

$ 1.099
$ 1.099$ 1.099

$ 31.36
$ 31.36$ 31.36

-1.60%

-11.91%

-10.24%

Osmium (OSMI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 233.49K
$ 233.49K$ 233.49K

$ 721.24
$ 721.24$ 721.24

241.56K
241.56K 241.56K

什么是Osmium (OSMI)

Osmium is developing innovative open-source software that can be used in almost any blockchain project. The development is self-funded and managed through a decentralised governance system. Osmium's goal is to increase the value of our ecosystem over time, as our solutions gain wide-spread use.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Osmium (OSMI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Osmium (OSMI) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

OSMI 兑换为当地货币

1 OSMI 兑换 AUD
A$1.5467824
1 OSMI 兑换 GBP
0.7733912
1 OSMI 兑换 EUR
0.93773683
1 OSMI 兑换 USD
$0.966739
1 OSMI 兑换 MYR
RM4.32132333
1 OSMI 兑换 TRY
34.1258867
1 OSMI 兑换 JPY
¥151.82635995
1 OSMI 兑换 RUB
107.28869422
1 OSMI 兑换 INR
82.88820186
1 OSMI 兑换 IDR
Rp15,592.56233317
1 OSMI 兑换 PHP
56.05152722
1 OSMI 兑换 EGP
￡E.49.08133903
1 OSMI 兑换 BRL
R$5.98411441
1 OSMI 兑换 CAD
C$1.39210416
1 OSMI 兑换 BDT
115.5253105
1 OSMI 兑换 NGN
1,494.18213101
1 OSMI 兑换 UAH
40.70937929
1 OSMI 兑换 VES
Bs49.303689
1 OSMI 兑换 PKR
Rs269.4301593
1 OSMI 兑换 KZT
507.47030327
1 OSMI 兑换 THB
฿33.14948031
1 OSMI 兑换 TWD
NT$31.77671093
1 OSMI 兑换 CHF
Fr0.8700651
1 OSMI 兑换 HKD
HK$7.51156203
1 OSMI 兑换 MAD
.د.م9.77373129