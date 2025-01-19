Osiris 价格 (OSIRI)
今天 Osiris (OSIRI) 的实时价格为 0.01624553 USD。目前其市值为 $ 1.54M USD。OSIRI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Osiris 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 30.16K USD
- Osiris 当天价格变化为 -26.68%
- 其循环供应量为 94.83M USD
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今天内，Osiris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00591303972350056。
在过去30天内，Osiris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Osiris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Osiris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00591303972350056
|-26.68%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Osiris 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-9.81%
-26.68%
-25.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks.
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|1 OSIRI 兑换 AUD
A$0.0261553033
|1 OSIRI 兑换 GBP
￡0.0133213346
|1 OSIRI 兑换 EUR
€0.0157581641
|1 OSIRI 兑换 USD
$0.01624553
|1 OSIRI 兑换 MYR
RM0.073104885
|1 OSIRI 兑换 TRY
₺0.5755791279
|1 OSIRI 兑换 JPY
¥2.5386889731
|1 OSIRI 兑换 RUB
₽1.6650043697
|1 OSIRI 兑换 INR
₹1.4065379874
|1 OSIRI 兑换 IDR
Rp266.3201213232
|1 OSIRI 兑换 PHP
₱0.9511757815
|1 OSIRI 兑换 EGP
￡E.0.818774712
|1 OSIRI 兑换 BRL
R$0.099097733
|1 OSIRI 兑换 CAD
C$0.0233935632
|1 OSIRI 兑换 BDT
৳1.973831895
|1 OSIRI 兑换 NGN
₦25.3045248939
|1 OSIRI 兑换 UAH
₴0.6840992683
|1 OSIRI 兑换 VES
Bs0.87725862
|1 OSIRI 兑换 PKR
Rs4.5289288534
|1 OSIRI 兑换 KZT
₸8.6228024134
|1 OSIRI 兑换 THB
฿0.5586837767
|1 OSIRI 兑换 TWD
NT$0.5343154817
|1 OSIRI 兑换 CHF
Fr0.0147834323
|1 OSIRI 兑换 HKD
HK$0.1263902234
|1 OSIRI 兑换 MAD
.د.م0.1631051212