Orion 价格 (ORN)
今天 Orion (ORN) 的实时价格为 1.47 USD。目前其市值为 $ 50.76M USD。ORN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Orion 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 39.85K USD
- Orion 当天价格变化为 +2.96%
- 其循环供应量为 34.43M USD
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今天内，Orion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04227783。
在过去30天内，Orion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2753211510。
在过去60天内，Orion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4486464990。
在过去90天内，Orion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.371331070016119。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.04227783
|+2.96%
|30天
|$ -0.2753211510
|-18.72%
|60天
|$ +0.4486464990
|+30.52%
|90天
|$ +0.371331070016119
|+33.80%
Orion 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.45%
+2.96%
-8.37%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Orion is a DeFi platform providing B2B + B2C solutions for liquidity. It aims to solve the the largest problems in DeFi by aggregating the liquidity of the entire crypto market into one decentralized platform – pulling from every major centralized exchange, decentralized exchange, and swapping pool.
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|1 ORN 兑换 AUD
A$2.352
|1 ORN 兑换 GBP
￡1.176
|1 ORN 兑换 EUR
€1.4112
|1 ORN 兑换 USD
$1.47
|1 ORN 兑换 MYR
RM6.5709
|1 ORN 兑换 TRY
₺51.9057
|1 ORN 兑换 JPY
¥230.9811
|1 ORN 兑换 RUB
₽165.3603
|1 ORN 兑换 INR
₹126.0525
|1 ORN 兑换 IDR
Rp23,709.6741
|1 ORN 兑换 PHP
₱85.1277
|1 ORN 兑换 EGP
￡E.74.6025
|1 ORN 兑换 BRL
R$9.1287
|1 ORN 兑换 CAD
C$2.1168
|1 ORN 兑换 BDT
৳175.665
|1 ORN 兑换 NGN
₦2,272.0173
|1 ORN 兑换 UAH
₴61.9017
|1 ORN 兑换 VES
Bs74.97
|1 ORN 兑换 PKR
Rs409.689
|1 ORN 兑换 KZT
₸771.6471
|1 ORN 兑换 THB
฿50.3622
|1 ORN 兑换 TWD
NT$48.3483
|1 ORN 兑换 CHF
Fr1.323
|1 ORN 兑换 HKD
HK$11.4219
|1 ORN 兑换 MAD
.د.م14.8617