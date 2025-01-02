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Orion 价格 (ORN)

USD

Orion (ORN) 实时价格图表

$1.47
$1.47$1.47
+2.90%(1D)

今天 Orion (ORN) 的价格

今天 Orion (ORN) 的实时价格为 1.47 USD。目前其市值为 $ 50.76M USD。ORN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Orion 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 39.85K USD
- Orion 当天价格变化为 +2.96%
- 其循环供应量为 34.43M USD

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Orion (ORN) 价格表现 USD

今天内，Orion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04227783
在过去30天内，Orion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2753211510
在过去60天内，Orion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4486464990
在过去90天内，Orion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.371331070016119

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.04227783+2.96%
30天$ -0.2753211510-18.72%
60天$ +0.4486464990+30.52%
90天$ +0.371331070016119+33.80%

Orion (ORN) 价格分析

Orion 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 29.25
$ 29.25$ 29.25

+0.45%

+2.96%

-8.37%

Orion (ORN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 50.76M
$ 50.76M$ 50.76M

$ 39.85K
$ 39.85K$ 39.85K

34.43M
34.43M 34.43M

什么是Orion (ORN)

Orion is a DeFi platform providing B2B + B2C solutions for liquidity. It aims to solve the the largest problems in DeFi by aggregating the liquidity of the entire crypto market into one decentralized platform – pulling from every major centralized exchange, decentralized exchange, and swapping pool.

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Orion (ORN) 资源

官网

大家还在问：关于 Orion (ORN) 的其他问题

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ORN 兑换为当地货币

1 ORN 兑换 AUD
A$2.352
1 ORN 兑换 GBP
1.176
1 ORN 兑换 EUR
1.4112
1 ORN 兑换 USD
$1.47
1 ORN 兑换 MYR
RM6.5709
1 ORN 兑换 TRY
51.9057
1 ORN 兑换 JPY
¥230.9811
1 ORN 兑换 RUB
165.3603
1 ORN 兑换 INR
126.0525
1 ORN 兑换 IDR
Rp23,709.6741
1 ORN 兑换 PHP
85.1277
1 ORN 兑换 EGP
￡E.74.6025
1 ORN 兑换 BRL
R$9.1287
1 ORN 兑换 CAD
C$2.1168
1 ORN 兑换 BDT
175.665
1 ORN 兑换 NGN
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1 ORN 兑换 UAH
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1 ORN 兑换 VES
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Rs409.689
1 ORN 兑换 KZT
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1 ORN 兑换 TWD
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Fr1.323
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1 ORN 兑换 MAD
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