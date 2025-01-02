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Origin DeFi Governance 价格 (OGV)

USD

Origin DeFi Governance (OGV) 实时价格图表

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今天 Origin DeFi Governance (OGV) 的价格

今天 Origin DeFi Governance (OGV) 的实时价格为 0.01111534 USD。目前其市值为 $ 4.50M USD。OGV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Origin DeFi Governance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.79 USD
- Origin DeFi Governance 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 405.05M USD

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Origin DeFi Governance (OGV) 价格表现 USD

今天内，Origin DeFi Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Origin DeFi Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015816762
在过去60天内，Origin DeFi Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0018841079
在过去90天内，Origin DeFi Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003790390723956283

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0015816762-14.22%
60天$ +0.0018841079+16.95%
90天$ +0.003790390723956283+51.75%

Origin DeFi Governance (OGV) 价格分析

Origin DeFi Governance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.03347699
$ 0.03347699$ 0.03347699

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-54.45%

Origin DeFi Governance (OGV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

$ 17.79
$ 17.79$ 17.79

405.05M
405.05M 405.05M

什么是Origin DeFi Governance (OGV)

Origin DeFi Governance is the governance and value accrual token for the Origin Dollar (OUSD). Origin Dollar is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol.

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Origin DeFi Governance (OGV) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Origin DeFi Governance (OGV) 的其他问题

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OGV 兑换为当地货币

1 OGV 兑换 AUD
A$0.017784544
1 OGV 兑换 GBP
0.008892272
1 OGV 兑换 EUR
0.0106707264
1 OGV 兑换 USD
$0.01111534
1 OGV 兑换 MYR
RM0.0496855698
1 OGV 兑换 TRY
0.3924826554
1 OGV 兑换 JPY
¥1.7465533742
1 OGV 兑换 RUB
1.2503645966
1 OGV 兑换 INR
0.953140405
1 OGV 兑换 IDR
Rp179.2796523202
1 OGV 兑换 PHP
0.6436893394
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￡E.0.564103505
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R$0.0690262614
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C$0.0160060896
1 OGV 兑换 BDT
1.32828313
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1 OGV 兑换 UAH
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Bs0.56688234
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1 OGV 兑换 TWD
NT$0.3655835326
1 OGV 兑换 CHF
Fr0.010003806
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HK$0.0863661918
1 OGV 兑换 MAD
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