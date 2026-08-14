Ordiswap 今日价格

Ordiswap (ORDS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.55%。当前 ORDS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ORDS。

Ordiswap 目前市值在 $ 116,758 排名第 #-，流通供应量为 708.70M ORDS。过去 24 小时内，ORDS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.277433，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ORDS 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.56%。过去一天，总交易量达到 $ 25.67。

Ordiswap（ORDS）市场信息

市值 $ 116.76K$ 116.76K $ 116.76K 成交量（24H） $ 25.67$ 25.67 $ 25.67 完全稀释市值 $ 116.82K$ 116.82K $ 116.82K 流通量 708.70M 708.70M 708.70M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ordiswap 的当前市值为 $ 116.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.67。ORDS 的流通量为 708.70M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 116.82K。