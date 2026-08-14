Orchai 今日价格

Orchai (OCH) 今日实时价格为 $ 0.0098345，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 OCH 兑 USD 的汇率为 $ 0.0098345 每 OCH。

Orchai 目前市值在 $ 80,165 排名第 #-，流通供应量为 8.15M OCH。过去 24 小时内，OCH 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.93，而历史最低价为 $ 0.00358958。

短期表现方面，OCH 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.67。

Orchai（OCH）市场信息

市值 $ 80.17K$ 80.17K $ 80.17K 成交量（24H） $ 0.67$ 0.67 $ 0.67 完全稀释市值 $ 196.69K$ 196.69K $ 196.69K 流通量 8.15M 8.15M 8.15M 总供应量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Orchai 的当前市值为 $ 80.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.67。OCH 的流通量为 8.15M，总供应量是 20000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 196.69K。