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ORCA 价格 (ORCAI)

USD

ORCA (ORCAI) 实时价格图表

$0.00098183
$0.00098183$0.00098183
+4.20%(1D)

今天 ORCA (ORCAI) 的价格

今天 ORCA (ORCAI) 的实时价格为 0.00098183 USD。目前其市值为 $ 982.77K USD。ORCAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
ORCA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- ORCA 当天价格变化为 +4.20%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

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ORCA (ORCAI) 价格表现 USD

今天内，ORCA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ORCA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，ORCA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，ORCA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+4.20%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

ORCA (ORCAI) 价格分析

ORCA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00094031
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$ 0.0010536
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$ 0.0016782
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-1.09%

+4.20%

-16.94%

ORCA (ORCAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 982.77K
$ 982.77K$ 982.77K

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1000.00M
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什么是ORCA (ORCAI)

Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation

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ORCA (ORCAI) 资源

白皮书
官网

ORCA（ORCAI）代币经济

了解 ORCA（ORCAI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ORCAI 代币的完整经济学

大家还在问：关于 ORCA (ORCAI) 的其他问题

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ORCAI 兑换为当地货币

1 ORCAI 兑换 VND
25.83685645
1 ORCAI 兑换 AUD
A$0.0015021999
1 ORCAI 兑换 GBP
0.0007167359
1 ORCAI 兑换 EUR
0.0008443738
1 ORCAI 兑换 USD
$0.00098183
1 ORCAI 兑换 MYR
RM0.0041629592
1 ORCAI 兑换 TRY
0.0389001046
1 ORCAI 兑换 JPY
¥0.1423751683
1 ORCAI 兑换 RUB
0.0772209295
1 ORCAI 兑换 INR
0.0844570166
1 ORCAI 兑换 IDR
Rp16.0955711952
1 ORCAI 兑换 KRW
1.3358189882
1 ORCAI 兑换 PHP
0.0559054002
1 ORCAI 兑换 EGP
￡E.0.0491405915
1 ORCAI 兑换 BRL
R$0.0053902467
1 ORCAI 兑换 CAD
C$0.0013451071
1 ORCAI 兑换 BDT
0.119979626
1 ORCAI 兑换 NGN
1.5222095954
1 ORCAI 兑换 UAH
0.0411092221
1 ORCAI 兑换 VES
Bs0.10112849
1 ORCAI 兑换 PKR
Rs0.278446988
1 ORCAI 兑换 KZT
0.5124367136
1 ORCAI 兑换 THB
฿0.0320763861
1 ORCAI 兑换 TWD
NT$0.0289738033
1 ORCAI 兑换 AED
د.إ0.0036033161
1 ORCAI 兑换 CHF
Fr0.0007952823
1 ORCAI 兑换 HKD
HK$0.0076975472
1 ORCAI 兑换 MAD
.د.م0.0088855615
1 ORCAI 兑换 MXN
$0.0186842249