Orby Network USC Stablecoin 价格 (USC)
今天 Orby Network USC Stablecoin (USC) 的实时价格为 0.994686 USD。目前其市值为 $ 18.37M USD。USC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Orby Network USC Stablecoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.45K USD
- Orby Network USC Stablecoin 当天价格变化为 -0.41%
- 其循环供应量为 18.37M USD
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今天内，Orby Network USC Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004148116707644。
在过去30天内，Orby Network USC Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0075981079。
在过去60天内，Orby Network USC Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025215290。
在过去90天内，Orby Network USC Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0226705716296986。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.004148116707644
|-0.41%
|30天
|$ -0.0075981079
|-0.76%
|60天
|$ -0.0025215290
|-0.25%
|90天
|$ -0.0226705716296986
|-2.22%
Orby Network USC Stablecoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.37%
-0.41%
-0.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.
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|1 USC 兑换 AUD
A$1.5914976
|1 USC 兑换 GBP
￡0.7957488
|1 USC 兑换 EUR
€0.95489856
|1 USC 兑换 USD
$0.994686
|1 USC 兑换 MYR
RM4.44624642
|1 USC 兑换 TRY
₺35.12236266
|1 USC 兑换 JPY
¥156.34474548
|1 USC 兑换 RUB
₽110.89754214
|1 USC 兑换 INR
₹85.2943245
|1 USC 兑换 IDR
Rp16,043.32033458
|1 USC 兑换 PHP
₱57.63210684
|1 USC 兑换 EGP
￡E.50.51015508
|1 USC 兑换 BRL
R$6.14715948
|1 USC 兑换 CAD
C$1.43234784
|1 USC 兑换 BDT
৳118.864977
|1 USC 兑换 NGN
₦1,539.75403428
|1 USC 兑换 UAH
₴41.83649316
|1 USC 兑换 VES
Bs50.728986
|1 USC 兑换 PKR
Rs277.0697853
|1 USC 兑换 KZT
₸522.14052198
|1 USC 兑换 THB
฿34.09783608
|1 USC 兑换 TWD
NT$32.70527568
|1 USC 兑换 CHF
Fr0.8952174
|1 USC 兑换 HKD
HK$7.72871022
|1 USC 兑换 MAD
.د.م10.0463286