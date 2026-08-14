Orbiter Finance 今日价格

Orbiter Finance (OBT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.99%。当前 OBT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OBT。

Orbiter Finance 目前市值在 $ 2,917,727 排名第 #-，流通供应量为 5.84B OBT。过去 24 小时内，OBT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03289357，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OBT 在过去一小时内波动了 +0.32%，过去7 天内波动了 -1.61%。过去一天，总交易量达到 $ 821.42K。

Orbiter Finance（OBT）市场信息

市值 $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M 成交量（24H） $ 821.42K$ 821.42K $ 821.42K 完全稀释市值 $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M 流通量 5.84B 5.84B 5.84B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Orbiter Finance 的当前市值为 $ 2.92M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 821.42K。OBT 的流通量为 5.84B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.92M。