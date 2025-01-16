Orbit Bridge Klaytn Ethereum 价格 (OETH)
今天 Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) 的实时价格为 425.65 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。OETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Orbit Bridge Klaytn Ethereum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 54.77 USD
- Orbit Bridge Klaytn Ethereum 当天价格变化为 +7.92%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 OETH兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 OETH 价格信息的首选平台。
今天内，Orbit Bridge Klaytn Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +31.22。
在过去30天内，Orbit Bridge Klaytn Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -72.9477267400。
在过去60天内，Orbit Bridge Klaytn Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +37.2919626700。
在过去90天内，Orbit Bridge Klaytn Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +73.96799597836505。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +31.22
|+7.92%
|30天
|$ -72.9477267400
|-17.13%
|60天
|$ +37.2919626700
|+8.76%
|90天
|$ +73.96799597836505
|+21.03%
Orbit Bridge Klaytn Ethereum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.31%
+7.92%
+9.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 OETH 兑换 AUD
A$685.2965
|1 OETH 兑换 GBP
￡344.7765
|1 OETH 兑换 EUR
€412.8805
|1 OETH 兑换 USD
$425.65
|1 OETH 兑换 MYR
RM1,915.425
|1 OETH 兑换 TRY
₺15,089.2925
|1 OETH 兑换 JPY
¥66,452.478
|1 OETH 兑换 RUB
₽43,620.612
|1 OETH 兑换 INR
₹36,852.777
|1 OETH 兑换 IDR
Rp6,977,867.736
|1 OETH 兑换 PHP
₱24,926.064
|1 OETH 兑换 EGP
￡E.21,448.5035
|1 OETH 兑换 BRL
R$2,562.413
|1 OETH 兑换 CAD
C$608.6795
|1 OETH 兑换 BDT
৳51,750.527
|1 OETH 兑换 NGN
₦661,970.88
|1 OETH 兑换 UAH
₴17,953.917
|1 OETH 兑换 VES
Bs22,985.1
|1 OETH 兑换 PKR
Rs118,760.6065
|1 OETH 兑换 KZT
₸225,807.325
|1 OETH 兑换 THB
฿14,731.7465
|1 OETH 兑换 TWD
NT$14,012.398
|1 OETH 兑换 CHF
Fr387.3415
|1 OETH 兑换 HKD
HK$3,311.557
|1 OETH 兑换 MAD
.د.م4,277.7825