ORB 价格 (ORB)

USD

ORB (ORB) 实时价格图表

$0.00454568
$0.00454568$0.00454568
-12.50%(1D)

今天 ORB (ORB) 的价格

今天 ORB (ORB) 的实时价格为 0.00454568 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ORB 兑换 USD 的价格为实时更新。
ORB 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.71K USD
- ORB 当天价格变化为 -12.59%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ORB (ORB) 价格表现 USD

今天内，ORB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000654874060369426
在过去30天内，ORB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017715383
在过去60天内，ORB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0024351075
在过去90天内，ORB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000301911628152288

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000654874060369426-12.59%
30天$ -0.0017715383-38.97%
60天$ -0.0024351075-53.56%
90天$ -0.000301911628152288-6.22%

ORB (ORB) 价格分析

ORB 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00446453
$ 0.00446453$ 0.00446453

$ 0.00525825
$ 0.00525825$ 0.00525825

$ 0.39242
$ 0.39242$ 0.39242

+0.25%

-12.59%

-19.01%

ORB (ORB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.71K
$ 3.71K$ 3.71K

0.00
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什么是ORB (ORB)

$ORB is one of the native tokens of Orby Network.

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ORB (ORB) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ORB (ORB) 的其他问题

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ORB 兑换为当地货币

1 ORB 兑换 AUD
A$0.007273088
1 ORB 兑换 GBP
0.0036820008
1 ORB 兑换 EUR
0.0043638528
1 ORB 兑换 USD
$0.00454568
1 ORB 兑换 MYR
RM0.0203191896
1 ORB 兑换 TRY
0.1618716648
1 ORB 兑换 JPY
¥0.7069441536
1 ORB 兑换 RUB
0.4609774088
1 ORB 兑换 INR
0.3931104064
1 ORB 兑换 IDR
Rp74.5193323392
1 ORB 兑换 PHP
0.2655586256
1 ORB 兑换 EGP
￡E.0.2287386176
1 ORB 兑换 BRL
R$0.0274104504
1 ORB 兑换 CAD
C$0.0065457792
1 ORB 兑换 BDT
0.5542547624
1 ORB 兑换 NGN
7.0584864472
1 ORB 兑换 UAH
0.1919640664
1 ORB 兑换 VES
Bs0.24546672
1 ORB 兑换 PKR
Rs1.2676083248
1 ORB 兑换 KZT
2.41148324
1 ORB 兑换 THB
฿0.1545985768
1 ORB 兑换 TWD
NT$0.1487346496
1 ORB 兑换 CHF
Fr0.004091112
1 ORB 兑换 HKD
HK$0.0353653904
1 ORB 兑换 MAD
.د.م0.0455477136