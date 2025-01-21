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ORAO Network 价格 (ORAO)

USD

ORAO Network (ORAO) 实时价格图表

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+1.20%(1D)

今天 ORAO Network (ORAO) 的价格

今天 ORAO Network (ORAO) 的实时价格为 0.00072876 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ORAO 兑换 USD 的价格为实时更新。
ORAO Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 468.10 USD
- ORAO Network 当天价格变化为 +1.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ORAO Network (ORAO) 价格表现 USD

今天内，ORAO Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ORAO Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001165026
在过去60天内，ORAO Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000224576
在过去90天内，ORAO Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000670580096995246

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.85%
30天$ -0.0001165026-15.98%
60天$ -0.0000224576-3.08%
90天$ +0.0000670580096995246+10.13%

ORAO Network (ORAO) 价格分析

ORAO Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00058914
$ 0.00058914$ 0.00058914

$ 0.00072977
$ 0.00072977$ 0.00072977

$ 0.262141
$ 0.262141$ 0.262141

-0.02%

+1.85%

-1.77%

ORAO Network (ORAO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 468.10
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什么是ORAO Network (ORAO)

A Polkadot-Native Oracle Service for Custom Data Feeds Our substrate based blockchain provides a large variety of secure data at high speed in real-time, everything from local weather data to the outcome of football matches with maximum scalability for any blockchain.

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ORAO Network (ORAO) 资源

官网

大家还在问：关于 ORAO Network (ORAO) 的其他问题

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ORAO 兑换为当地货币

1 ORAO 兑换 AUD
A$0.001166016
1 ORAO 兑换 GBP
0.0005902956
1 ORAO 兑换 EUR
0.0006996096
1 ORAO 兑换 USD
$0.00072876
1 ORAO 兑换 MYR
RM0.0032575572
1 ORAO 兑换 TRY
0.0259511436
1 ORAO 兑换 JPY
¥0.1133367552
1 ORAO 兑换 RUB
0.0739035516
1 ORAO 兑换 INR
0.0630231648
1 ORAO 兑换 IDR
Rp11.9468833344
1 ORAO 兑换 PHP
0.0425741592
1 ORAO 兑换 EGP
￡E.0.0366712032
1 ORAO 兑换 BRL
R$0.0043944228
1 ORAO 兑换 CAD
C$0.0010494144
1 ORAO 兑换 BDT
0.0888577068
1 ORAO 兑换 NGN
1.1316112404
1 ORAO 兑换 UAH
0.0307755348
1 ORAO 兑换 VES
Bs0.03935304
1 ORAO 兑换 PKR
Rs0.2032220136
1 ORAO 兑换 KZT
0.38660718
1 ORAO 兑换 THB
฿0.0247851276
1 ORAO 兑换 TWD
NT$0.0238450272
1 ORAO 兑换 CHF
Fr0.000655884
1 ORAO 兑换 HKD
HK$0.0056697528
1 ORAO 兑换 MAD
.د.م0.0073021752