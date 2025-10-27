Oracle xStock（ORCLX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 306.37 $ 306.37 $ 306.37 24H最低价 $ 309.44 $ 309.44 $ 309.44 24H最高价 24H最低价 $ 306.37$ 306.37 $ 306.37 24H最高价 $ 309.44$ 309.44 $ 309.44 历史最高 $ 341.33$ 341.33 $ 341.33 最低价 $ 278.2$ 278.2 $ 278.2 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.98% 漲跌幅（7D） -10.22% 漲跌幅（7D） -10.22%

Oracle xStock（ORCLX）当前实时价格为 $306.4。过去 24 小时内，ORCLX 的交易价格在 $ 306.37 至 $ 309.44 之间波动，市场活跃度显著。ORCLX 的历史最高价为 $ 341.33，历史最低价为 $ 278.2。

从短期表现来看，ORCLX 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.98%，过去 7 天内累计变动为 -10.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Oracle xStock（ORCLX）市场信息

市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.42M$ 7.42M $ 7.42M 流通量 3.32K 3.32K 3.32K 总供应量 24,218.015254402 24,218.015254402 24,218.015254402

Oracle xStock 的当前市值为 $ 1.02M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ORCLX 的流通量为 3.32K，总供应量是 24218.015254402，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.42M。