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ORA Coin 价格 (ORA)

USD

ORA Coin (ORA) 实时价格图表

$1.78
$1.78$1.78
+29.80%(1D)

今天 ORA Coin (ORA) 的价格

今天 ORA Coin (ORA) 的实时价格为 1.78 USD。目前其市值为 $ 65.33M USD。ORA 兑换 USD 的价格为实时更新。
ORA Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.55M USD
- ORA Coin 当天价格变化为 +28.82%
- 其循环供应量为 36.67M USD

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ORA Coin (ORA) 价格表现 USD

今天内，ORA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.398467
在过去30天内，ORA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4886381240
在过去60天内，ORA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，ORA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.398467+28.82%
30天$ -0.4886381240-27.45%
60天$ 0--
90天$ 0--

ORA Coin (ORA) 价格分析

ORA Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.82
$ 1.82$ 1.82

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

+0.19%

+28.82%

+24.13%

ORA Coin (ORA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 65.33M
$ 65.33M$ 65.33M

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

36.67M
36.67M 36.67M

什么是ORA Coin (ORA)

ORA is building Blockchain Intelligence. ORA's core technology is opML (Optimistic Machine Learning), that enables AI model inference, fine-tuning and training onchain in a trustless and verifiable way. ORA's core products are: - IMO (Initial Model Offering, tokenizing AI models to build open source AI models) - RMS (Resilient Model Services, providing AI compute for all application scenarios) - OAO (Onchain AI Oracle, enabling verifiable AI inference for any smart contract in any blockchain)

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ORA Coin (ORA) 资源

官网

大家还在问：关于 ORA Coin (ORA) 的其他问题

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ORA 兑换为当地货币

1 ORA 兑换 AUD
A$2.848
1 ORA 兑换 GBP
1.424
1 ORA 兑换 EUR
1.7088
1 ORA 兑换 USD
$1.78
1 ORA 兑换 MYR
RM7.9566
1 ORA 兑换 TRY
62.8518
1 ORA 兑换 JPY
¥279.6914
1 ORA 兑换 RUB
200.2322
1 ORA 兑换 INR
152.635
1 ORA 兑换 IDR
Rp28,709.6734
1 ORA 兑换 PHP
103.0798
1 ORA 兑换 EGP
￡E.90.335
1 ORA 兑换 BRL
R$11.0538
1 ORA 兑换 CAD
C$2.5632
1 ORA 兑换 BDT
212.71
1 ORA 兑换 NGN
2,751.1502
1 ORA 兑换 UAH
74.9558
1 ORA 兑换 VES
Bs90.78
1 ORA 兑换 PKR
Rs496.086
1 ORA 兑换 KZT
934.3754
1 ORA 兑换 THB
฿60.9828
1 ORA 兑换 TWD
NT$58.5442
1 ORA 兑换 CHF
Fr1.602
1 ORA 兑换 HKD
HK$13.8306
1 ORA 兑换 MAD
.د.م17.9958