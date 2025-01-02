ORA Coin 价格 (ORA)
今天 ORA Coin (ORA) 的实时价格为 1.78 USD。目前其市值为 $ 65.33M USD。ORA 兑换 USD 的价格为实时更新。
ORA Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.55M USD
- ORA Coin 当天价格变化为 +28.82%
- 其循环供应量为 36.67M USD
在获取 MEXC 上从 ORA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ORA 价格信息的首选平台。
今天内，ORA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.398467。
在过去30天内，ORA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4886381240。
在过去60天内，ORA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，ORA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.398467
|+28.82%
|30天
|$ -0.4886381240
|-27.45%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
ORA Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.19%
+28.82%
+24.13%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ORA is building Blockchain Intelligence. ORA's core technology is opML (Optimistic Machine Learning), that enables AI model inference, fine-tuning and training onchain in a trustless and verifiable way. ORA's core products are: - IMO (Initial Model Offering, tokenizing AI models to build open source AI models) - RMS (Resilient Model Services, providing AI compute for all application scenarios) - OAO (Onchain AI Oracle, enabling verifiable AI inference for any smart contract in any blockchain)
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 ORA 兑换 AUD
A$2.848
|1 ORA 兑换 GBP
￡1.424
|1 ORA 兑换 EUR
€1.7088
|1 ORA 兑换 USD
$1.78
|1 ORA 兑换 MYR
RM7.9566
|1 ORA 兑换 TRY
₺62.8518
|1 ORA 兑换 JPY
¥279.6914
|1 ORA 兑换 RUB
₽200.2322
|1 ORA 兑换 INR
₹152.635
|1 ORA 兑换 IDR
Rp28,709.6734
|1 ORA 兑换 PHP
₱103.0798
|1 ORA 兑换 EGP
￡E.90.335
|1 ORA 兑换 BRL
R$11.0538
|1 ORA 兑换 CAD
C$2.5632
|1 ORA 兑换 BDT
৳212.71
|1 ORA 兑换 NGN
₦2,751.1502
|1 ORA 兑换 UAH
₴74.9558
|1 ORA 兑换 VES
Bs90.78
|1 ORA 兑换 PKR
Rs496.086
|1 ORA 兑换 KZT
₸934.3754
|1 ORA 兑换 THB
฿60.9828
|1 ORA 兑换 TWD
NT$58.5442
|1 ORA 兑换 CHF
Fr1.602
|1 ORA 兑换 HKD
HK$13.8306
|1 ORA 兑换 MAD
.د.م17.9958