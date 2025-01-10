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Opyn Squeeth 价格 (OSQTH)

USD

Opyn Squeeth (OSQTH) 实时价格图表

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今天 Opyn Squeeth (OSQTH) 的价格

今天 Opyn Squeeth (OSQTH) 的实时价格为 105.41 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。OSQTH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Opyn Squeeth 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 120.89 USD
- Opyn Squeeth 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Opyn Squeeth (OSQTH) 价格表现 USD

今天内，Opyn Squeeth 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Opyn Squeeth 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -19.0236800120
在过去60天内，Opyn Squeeth 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.7881860040
在过去90天内，Opyn Squeeth 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +17.83384787705781

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -19.0236800120-18.04%
60天$ +4.7881860040+4.54%
90天$ +17.83384787705781+20.36%

Opyn Squeeth (OSQTH) 价格分析

Opyn Squeeth 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 1,098.2
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Opyn Squeeth (OSQTH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 120.89
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什么是Opyn Squeeth (OSQTH)

Opyn is building DeFi-native derivatives and options infrastructure.

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Opyn Squeeth (OSQTH) 资源

官网

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OSQTH 兑换为当地货币

1 OSQTH 兑换 AUD
A$170.7642
1 OSQTH 兑换 GBP
85.3821
1 OSQTH 兑换 EUR
102.2477
1 OSQTH 兑换 USD
$105.41
1 OSQTH 兑换 MYR
RM473.2909
1 OSQTH 兑换 TRY
3,732.5681
1 OSQTH 兑换 JPY
¥16,575.7225
1 OSQTH 兑换 RUB
10,778.1725
1 OSQTH 兑换 INR
9,073.6928
1 OSQTH 兑换 IDR
Rp1,700,161.0523
1 OSQTH 兑换 PHP
6,173.8637
1 OSQTH 兑换 EGP
￡E.5,329.5296
1 OSQTH 兑换 BRL
R$641.9469
1 OSQTH 兑换 CAD
C$151.7904
1 OSQTH 兑换 BDT
12,857.9118
1 OSQTH 兑换 NGN
163,425.5558
1 OSQTH 兑换 UAH
4,456.7348
1 OSQTH 兑换 VES
Bs5,586.73
1 OSQTH 兑换 PKR
Rs29,353.5227
1 OSQTH 兑换 KZT
55,624.857
1 OSQTH 兑换 THB
฿3,649.2942
1 OSQTH 兑换 TWD
NT$3,480.6382
1 OSQTH 兑换 CHF
Fr95.9231
1 OSQTH 兑换 HKD
HK$820.0898
1 OSQTH 兑换 MAD
.د.م1,058.3164