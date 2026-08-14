Opulous 今日价格

Opulous (OPUL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 81.26%。当前 OPUL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OPUL。

Opulous 目前市值在 $ 13,659.45 排名第 #-，流通供应量为 500.00M OPUL。过去 24 小时内，OPUL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.56，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OPUL 在过去一小时内波动了 -81.49%，过去7 天内波动了 -9.84%。过去一天，总交易量达到 $ 79.16。

Opulous（OPUL）市场信息

市值 $ 13.66K$ 13.66K $ 13.66K 成交量（24H） $ 79.16$ 79.16 $ 79.16 完全稀释市值 $ 13.66K$ 13.66K $ 13.66K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Opulous 的当前市值为 $ 13.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 79.16。OPUL 的流通量为 500.00M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.66K。