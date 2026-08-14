Opium Bird 今日价格

Opium Bird (OPIUMBIRD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.35%。当前 OPIUMBIRD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OPIUMBIRD。

Opium Bird 目前市值在 $ 156,220 排名第 #-，流通供应量为 997.81M OPIUMBIRD。过去 24 小时内，OPIUMBIRD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OPIUMBIRD 在过去一小时内波动了 +1.11%，过去7 天内波动了 -29.04%。过去一天，总交易量达到 $ 9.26K。

Opium Bird（OPIUMBIRD）市场信息

市值 $ 156.22K$ 156.22K $ 156.22K 成交量（24H） $ 9.26K$ 9.26K $ 9.26K 完全稀释市值 $ 156.22K$ 156.22K $ 156.22K 流通量 997.81M 997.81M 997.81M 总供应量 997,809,845.715718 997,809,845.715718 997,809,845.715718

Opium Bird 的当前市值为 $ 156.22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.26K。OPIUMBIRD 的流通量为 997.81M，总供应量是 997809845.715718，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 156.22K。