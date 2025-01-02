OpenServ 价格 (SERV)
今天 OpenServ (SERV) 的实时价格为 0.095101 USD。目前其市值为 $ 63.10M USD。SERV 兑换 USD 的价格为实时更新。
OpenServ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 779.57K USD
- OpenServ 当天价格变化为 -5.68%
- 其循环供应量为 663.83M USD
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今天内，OpenServ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00572711680632111。
在过去30天内，OpenServ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1815927537。
在过去60天内，OpenServ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，OpenServ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00572711680632111
|-5.68%
|30天
|$ +0.1815927537
|+190.95%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
OpenServ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.52%
-5.68%
+4.81%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OpenServ has developed an end-to-end solution enabling agents across domains, frameworks, and specialties to work together seamlessly in a unified environment—combining custom cognitive frameworks, collaborative architectures, and intelligent integrations to enable novel ways of executing work. From business automation to creative production, users will have access to agentic-driven workflows that adapt to their needs, enabling them to streamline processes and tackle ambitious projects with more autonomy than ever before. Through OpenServ, entire agent-powered teams can be configured, deployed, and tailored without necessitating any technical expertise. At OpenServ, we are defining a new era in personal autonomy.
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|1 SERV 兑换 AUD
A$0.1521616
|1 SERV 兑换 GBP
￡0.0760808
|1 SERV 兑换 EUR
€0.09129696
|1 SERV 兑换 USD
$0.095101
|1 SERV 兑换 MYR
RM0.42510147
|1 SERV 兑换 TRY
₺3.35801631
|1 SERV 兑换 JPY
¥14.94322013
|1 SERV 兑换 RUB
₽10.69791149
|1 SERV 兑换 INR
₹8.15491075
|1 SERV 兑换 IDR
Rp1,533.88688203
|1 SERV 兑换 PHP
₱5.50729891
|1 SERV 兑换 EGP
￡E.4.82637575
|1 SERV 兑换 BRL
R$0.59057721
|1 SERV 兑换 CAD
C$0.13694544
|1 SERV 兑换 BDT
৳11.3645695
|1 SERV 兑换 NGN
₦146.98715459
|1 SERV 兑换 UAH
₴4.00470311
|1 SERV 兑换 VES
Bs4.850151
|1 SERV 兑换 PKR
Rs26.5046487
|1 SERV 兑换 KZT
₸49.92136793
|1 SERV 兑换 THB
฿3.25816026
|1 SERV 兑换 TWD
NT$3.12787189
|1 SERV 兑换 CHF
Fr0.0855909
|1 SERV 兑换 HKD
HK$0.73893477
|1 SERV 兑换 MAD
.د.م0.96147111