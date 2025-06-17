OpenKaito 价格 (SN5)
今天 OpenKaito (SN5) 的实时价格为 19.87 USD。目前其市值为 $ 25.41M USD。SN5 兑换 USD 的价格为实时更新。
OpenKaito 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- OpenKaito 当天价格变化为 -6.95%
- 其循环供应量为 1.27M USD
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今天内，OpenKaito 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.48599646676124。
在过去30天内，OpenKaito 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，OpenKaito 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，OpenKaito 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -1.48599646676124
|-6.95%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
OpenKaito 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-4.04%
-6.95%
-21.91%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SN5 兑换 VND
₫522,879.05
|1 SN5 兑换 AUD
A$30.2024
|1 SN5 兑换 GBP
￡14.5051
|1 SN5 兑换 EUR
€17.0882
|1 SN5 兑换 USD
$19.87
|1 SN5 兑换 MYR
RM84.2488
|1 SN5 兑换 TRY
₺782.6793
|1 SN5 兑换 JPY
¥2,874.5929
|1 SN5 兑换 RUB
₽1,557.808
|1 SN5 兑换 INR
₹1,713.5888
|1 SN5 兑换 IDR
Rp325,737.6528
|1 SN5 兑换 KRW
₩27,107.6475
|1 SN5 兑换 PHP
₱1,125.0394
|1 SN5 兑换 EGP
￡E.997.474
|1 SN5 兑换 BRL
R$109.0863
|1 SN5 兑换 CAD
C$26.8245
|1 SN5 兑换 BDT
৳2,428.9088
|1 SN5 兑换 NGN
₦30,710.8733
|1 SN5 兑换 UAH
₴825.5985
|1 SN5 兑换 VES
Bs2,026.74
|1 SN5 兑换 PKR
Rs5,624.0048
|1 SN5 兑换 KZT
₸10,184.3685
|1 SN5 兑换 THB
฿645.9737
|1 SN5 兑换 TWD
NT$586.165
|1 SN5 兑换 AED
د.إ72.9229
|1 SN5 兑换 CHF
Fr16.0947
|1 SN5 兑换 HKD
HK$155.7808
|1 SN5 兑换 MAD
.د.م181.0157
|1 SN5 兑换 MXN
$376.1391