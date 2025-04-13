OpenEden OpenDollar 价格 (USDO)
今天 OpenEden OpenDollar (USDO) 的实时价格为 1.001 USD。目前其市值为 $ 99.56M USD。USDO 兑换 USD 的价格为实时更新。
OpenEden OpenDollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- OpenEden OpenDollar 当天价格变化为 +0.02%
- 其循环供应量为 99.48M USD
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今天内，OpenEden OpenDollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001927。
在过去30天内，OpenEden OpenDollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，OpenEden OpenDollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，OpenEden OpenDollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0001927
|+0.02%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
OpenEden OpenDollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
+0.02%
+0.09%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.
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|1 USDO 兑换 VND
₫25,666.641
|1 USDO 兑换 AUD
A$1.59159
|1 USDO 兑换 GBP
￡0.76076
|1 USDO 兑换 EUR
€0.88088
|1 USDO 兑换 USD
$1.001
|1 USDO 兑换 MYR
RM4.42442
|1 USDO 兑换 TRY
₺38.09806
|1 USDO 兑换 JPY
¥143.65351
|1 USDO 兑换 RUB
₽83.26318
|1 USDO 兑换 INR
₹86.04596
|1 USDO 兑换 IDR
Rp16,683.32666
|1 USDO 兑换 KRW
₩1,421.87045
|1 USDO 兑换 PHP
₱57.23718
|1 USDO 兑换 EGP
￡E.51.33128
|1 USDO 兑换 BRL
R$5.86586
|1 USDO 兑换 CAD
C$1.38138
|1 USDO 兑换 BDT
৳121.37125
|1 USDO 兑换 NGN
₦1,591.40982
|1 USDO 兑换 UAH
₴41.35131
|1 USDO 兑换 VES
Bs71.071
|1 USDO 兑换 PKR
Rs280.06979
|1 USDO 兑换 KZT
₸516.23572
|1 USDO 兑换 THB
฿33.50347
|1 USDO 兑换 TWD
NT$32.40237
|1 USDO 兑换 AED
د.إ3.67367
|1 USDO 兑换 CHF
Fr0.81081
|1 USDO 兑换 HKD
HK$7.75775
|1 USDO 兑换 MAD
.د.م9.28928
|1 USDO 兑换 MXN
$20.3203