OpenDelta GMCI30（OG30）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.20139 $ 0.20139 $ 0.20139 24H最低价 $ 0.207274 $ 0.207274 $ 0.207274 24H最高价 24H最低价 $ 0.20139$ 0.20139 $ 0.20139 24H最高价 $ 0.207274$ 0.207274 $ 0.207274 历史最高 $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 最低价 $ 0.199645$ 0.199645 $ 0.199645 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +2.90% 漲跌幅（7D） +3.13% 漲跌幅（7D） +3.13%

OpenDelta GMCI30（OG30）当前实时价格为 $0.207252。过去 24 小时内，OG30 的交易价格在 $ 0.20139 至 $ 0.207274 之间波动，市场活跃度显著。OG30 的历史最高价为 $ 0.258621，历史最低价为 $ 0.199645。

从短期表现来看，OG30 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.90%，过去 7 天内累计变动为 +3.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OpenDelta GMCI30（OG30）市场信息

市值 $ 194.84K$ 194.84K $ 194.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 194.84K$ 194.84K $ 194.84K 流通量 940.00K 940.00K 940.00K 总供应量 939,999.997995219 939,999.997995219 939,999.997995219

OpenDelta GMCI30 的当前市值为 $ 194.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OG30 的流通量为 940.00K，总供应量是 939999.997995219，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 194.84K。