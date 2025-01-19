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Oogwai 价格 (OGAI)

USD

Oogwai (OGAI) 实时价格图表

$0.00184341
$0.00184341$0.00184341
-6.00%(1D)

今天 Oogwai (OGAI) 的价格

今天 Oogwai (OGAI) 的实时价格为 0.00184341 USD。目前其市值为 $ 1.84M USD。OGAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Oogwai 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 47.62K USD
- Oogwai 当天价格变化为 -6.04%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

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Oogwai (OGAI) 价格表现 USD

今天内，Oogwai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000118642465134822
在过去30天内，Oogwai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Oogwai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Oogwai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000118642465134822-6.04%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Oogwai (OGAI) 价格分析

Oogwai 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0015276
$ 0.0015276$ 0.0015276

$ 0.00202226
$ 0.00202226$ 0.00202226

$ 0.00230496
$ 0.00230496$ 0.00230496

-1.12%

-6.04%

--

Oogwai (OGAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 47.62K
$ 47.62K$ 47.62K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是Oogwai (OGAI)

Welcome to Oogwai: Univieling the Enigma of Longevity Let me introduce you to Oogwai: Unveiling the Enigma of Longevity—Oogwai is the first solana utility meme coin backed by Shiba Inu & ZAMA 🐢🌿, Oogwai is reshaping health and longevity research like never before. $OGAI isn’t just another token; it’s a utility-driven revolution, combining its memetic powers with community-led longevity research funding to create real-world impact. It’s where AI meets DeSci to revolutionize health and longevity.

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Oogwai (OGAI) 资源

官网

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OGAI 兑换为当地货币

1 OGAI 兑换 AUD
A$0.0029678901
1 OGAI 兑换 GBP
0.0015115962
1 OGAI 兑换 EUR
0.0017881077
1 OGAI 兑换 USD
$0.00184341
1 OGAI 兑换 MYR
RM0.008295345
1 OGAI 兑换 TRY
0.0653120163
1 OGAI 兑换 JPY
¥0.2880696807
1 OGAI 兑换 RUB
0.1889310909
1 OGAI 兑换 INR
0.1596024378
1 OGAI 兑换 IDR
Rp30.2198312304
1 OGAI 兑换 PHP
0.1079316555
1 OGAI 兑换 EGP
￡E.0.092907864
1 OGAI 兑换 BRL
R$0.011244801
1 OGAI 兑换 CAD
C$0.0026545104
1 OGAI 兑换 BDT
0.223974315
1 OGAI 兑换 NGN
2.8713507183
1 OGAI 兑换 UAH
0.0776259951
1 OGAI 兑换 VES
Bs0.09954414
1 OGAI 兑换 PKR
Rs0.5139058398
1 OGAI 兑换 KZT
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1 OGAI 兑换 THB
฿0.0633948699
1 OGAI 兑换 TWD
NT$0.0606297549
1 OGAI 兑换 CHF
Fr0.0016775031
1 OGAI 兑换 HKD
HK$0.0143417298
1 OGAI 兑换 MAD
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