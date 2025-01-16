OOFP 价格 (OOFP)
今天 OOFP (OOFP) 的实时价格为 0.01365158 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。OOFP 兑换 USD 的价格为实时更新。
OOFP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 158.45 USD
- OOFP 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，OOFP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，OOFP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0050014884。
在过去60天内，OOFP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0141683851。
在过去90天内，OOFP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.005651953039688694。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0050014884
|-36.63%
|60天
|$ +0.0141683851
|+103.79%
|90天
|$ -0.005651953039688694
|-29.27%
OOFP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
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0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OOFP is a project within the Bitcoin ecosystem that provides value-added services for assets like inscriptions, runes, and NFTs. It combines a vault pool for mining with strategies like hodling, staking, and DeFi to enhance asset appreciation and growth. OOFP aims to create a vibrant ecosystem where participants can benefit from the increased value of their assets. The project operates on the principle of creating a vibrant ecosystem in which assets within the Bitcoin network can thrive. By offering value-added services and opportunities for asset appreciation, OOFP aims to attract and engage participants, contributing to the overall development and success of the Bitcoin ecosystem.
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|1 OOFP 兑换 AUD
A$0.0219790438
|1 OOFP 兑换 GBP
￡0.0110577798
|1 OOFP 兑换 EUR
€0.0132420326
|1 OOFP 兑换 USD
$0.01365158
|1 OOFP 兑换 MYR
RM0.06143211
|1 OOFP 兑换 TRY
₺0.483948511
|1 OOFP 兑换 JPY
¥2.1312846696
|1 OOFP 兑换 RUB
₽1.3990139184
|1 OOFP 兑换 INR
₹1.1819537964
|1 OOFP 兑换 IDR
Rp223.7963576352
|1 OOFP 兑换 PHP
₱0.7994365248
|1 OOFP 兑换 EGP
￡E.0.6874935688
|1 OOFP 兑换 BRL
R$0.0820459958
|1 OOFP 兑换 CAD
C$0.0195217594
|1 OOFP 兑换 BDT
৳1.6597590964
|1 OOFP 兑换 NGN
₦21.230937216
|1 OOFP 兑换 UAH
₴0.5758236444
|1 OOFP 兑换 VES
Bs0.73718532
|1 OOFP 兑换 PKR
Rs3.8089273358
|1 OOFP 兑换 KZT
₸7.24216319
|1 OOFP 兑换 THB
฿0.4724811838
|1 OOFP 兑换 TWD
NT$0.4494100136
|1 OOFP 兑换 CHF
Fr0.0124229378
|1 OOFP 兑换 HKD
HK$0.1062092924
|1 OOFP 兑换 MAD
.د.م0.137198379