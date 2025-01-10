OnX Finance 价格 (ONX)
今天 OnX Finance (ONX) 的实时价格为 0.00837763 USD。目前其市值为 $ 82.78K USD。ONX 兑换 USD 的价格为实时更新。
OnX Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 547.61 USD
- OnX Finance 当天价格变化为 -1.78%
- 其循环供应量为 9.88M USD
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今天内，OnX Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000152372156258683。
在过去30天内，OnX Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015637005。
在过去60天内，OnX Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003572414。
在过去90天内，OnX Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005790384685611525。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000152372156258683
|-1.78%
|30天
|$ -0.0015637005
|-18.66%
|60天
|$ +0.0003572414
|+4.26%
|90天
|$ +0.0005790384685611525
|+7.42%
OnX Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.05%
-1.78%
-8.65%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ONX 兑换 AUD
A$0.0134879843
|1 ONX 兑换 GBP
￡0.0067858803
|1 ONX 兑换 EUR
€0.0081263011
|1 ONX 兑换 USD
$0.00837763
|1 ONX 兑换 MYR
RM0.0376155587
|1 ONX 兑换 TRY
₺0.2967356546
|1 ONX 兑换 JPY
¥1.3246708556
|1 ONX 兑换 RUB
₽0.8524238525
|1 ONX 兑换 INR
₹0.7207275089
|1 ONX 兑换 IDR
Rp135.1230455989
|1 ONX 兑换 PHP
₱0.4901751313
|1 ONX 兑换 EGP
￡E.0.4235729728
|1 ONX 兑换 BRL
R$0.0506846615
|1 ONX 兑换 CAD
C$0.0120637872
|1 ONX 兑换 BDT
৳1.0219033074
|1 ONX 兑换 NGN
₦12.9684036874
|1 ONX 兑换 UAH
₴0.3551277357
|1 ONX 兑换 VES
Bs0.44401439
|1 ONX 兑换 PKR
Rs2.3361859018
|1 ONX 兑换 KZT
₸4.4046227488
|1 ONX 兑换 THB
฿0.2896984454
|1 ONX 兑换 TWD
NT$0.2760429085
|1 ONX 兑换 CHF
Fr0.0076236433
|1 ONX 兑换 HKD
HK$0.0651779614
|1 ONX 兑换 MAD
.د.م0.0842789578