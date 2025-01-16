OnTact 图标

OnTact 价格 (ONTACT)

USD

OnTact (ONTACT) 实时价格图表

$0.03061661
$0.03061661$0.03061661
+4.10%(1D)

今天 OnTact (ONTACT) 的价格

今天 OnTact (ONTACT) 的实时价格为 0.03061661 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ONTACT 兑换 USD 的价格为实时更新。
OnTact 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 246.60K USD
- OnTact 当天价格变化为 +4.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 ONTACT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ONTACT 价格信息的首选平台。

OnTact (ONTACT) 价格表现 USD

今天内，OnTact 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00120735
在过去30天内，OnTact 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0071802441
在过去60天内，OnTact 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，OnTact 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00120735+4.11%
30天$ -0.0071802441-23.45%
60天$ 0--
90天$ 0--

OnTact (ONTACT) 价格分析

OnTact 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02831505
$ 0.02831505$ 0.02831505

$ 0.03121522
$ 0.03121522$ 0.03121522

$ 0.04395816
$ 0.04395816$ 0.04395816

+0.55%

+4.11%

-13.19%

OnTact (ONTACT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 246.60K
$ 246.60K$ 246.60K

0.00
0.00 0.00

什么是OnTact (ONTACT)

ttogttog is a Social Networking Business Card Platform that combines digital name cards and social networking. ttogttog is a Biz to Earn (B2E) platform that combines an incentive-based token ecosystem with a business platform to encourage active participation and contribution from users. OnTact is the governance token of the ttogttog platform.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

OnTact (ONTACT) 资源

官网

大家还在问：关于 OnTact (ONTACT) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ONTACT 兑换为当地货币

1 ONTACT 兑换 AUD
A$0.0492927421
1 ONTACT 兑换 GBP
0.0247994541
1 ONTACT 兑换 EUR
0.0296981117
1 ONTACT 兑换 USD
$0.03061661
1 ONTACT 兑换 MYR
RM0.137774745
1 ONTACT 兑换 TRY
1.0853588245
1 ONTACT 兑换 JPY
¥4.7798651532
1 ONTACT 兑换 RUB
3.1375901928
1 ONTACT 兑换 INR
2.6507860938
1 ONTACT 兑换 IDR
Rp501.9115590384
1 ONTACT 兑换 PHP
1.7929086816
1 ONTACT 兑换 EGP
￡E.1.5418524796
1 ONTACT 兑换 BRL
R$0.1840058261
1 ONTACT 兑换 CAD
C$0.0437817523
1 ONTACT 兑换 BDT
3.7223674438
1 ONTACT 兑换 NGN
47.614951872
1 ONTACT 兑换 UAH
1.2914086098
1 ONTACT 兑换 VES
Bs1.65329694
1 ONTACT 兑换 PKR
Rs8.5423403561
1 ONTACT 兑换 KZT
16.242111605
1 ONTACT 兑换 THB
฿1.0596408721
1 ONTACT 兑换 TWD
NT$1.0078988012
1 ONTACT 兑换 CHF
Fr0.0278611151
1 ONTACT 兑换 HKD
HK$0.2381972258
1 ONTACT 兑换 MAD
.د.م0.3076969305