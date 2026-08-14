OnRe Tokenized Reinsurance 今日价格

OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) 今日实时价格为 $ 1.13，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ONYC 兑 USD 的汇率为 $ 1.13 每 ONYC。

OnRe Tokenized Reinsurance 目前市值在 $ 259,277,531 排名第 #-，流通供应量为 228.78M ONYC。过去 24 小时内，ONYC 的交易价格在 $ 1.13（低点）和 $ 1.14（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.17，而历史最低价为 $ 1.005。

短期表现方面，ONYC 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +0.26%。过去一天，总交易量达到 $ 4.42M。

OnRe Tokenized Reinsurance（ONYC）市场信息

市值 $ 259.28M$ 259.28M $ 259.28M 成交量（24H） $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M 完全稀释市值 $ 259.28M$ 259.28M $ 259.28M 流通量 228.78M 228.78M 228.78M 总供应量 228,776,512.5893264 228,776,512.5893264 228,776,512.5893264

OnRe Tokenized Reinsurance 的当前市值为 $ 259.28M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.42M。ONYC 的流通量为 228.78M，总供应量是 228776512.5893264，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 259.28M。