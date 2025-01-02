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Onooks 价格 (OOKS)

USD

Onooks (OOKS) 实时价格图表

$0.342836
$0.342836$0.342836
+1.40%(1D)

今天 Onooks (OOKS) 的价格

今天 Onooks (OOKS) 的实时价格为 0.342836 USD。目前其市值为 $ 3.85M USD。OOKS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Onooks 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.37M USD
- Onooks 当天价格变化为 +1.40%
- 其循环供应量为 11.22M USD

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Onooks (OOKS) 价格表现 USD

今天内，Onooks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00474768
在过去30天内，Onooks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0369044783
在过去60天内，Onooks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0910166498
在过去90天内，Onooks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0788936681285352

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00474768+1.40%
30天$ +0.0369044783+10.76%
60天$ -0.0910166498-26.54%
90天$ -0.0788936681285352-18.70%

Onooks (OOKS) 价格分析

Onooks 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.331595
$ 0.331595$ 0.331595

$ 0.349141
$ 0.349141$ 0.349141

$ 1.84
$ 1.84$ 1.84

-1.53%

+1.40%

+1.20%

Onooks (OOKS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

11.22M
11.22M 11.22M

什么是Onooks (OOKS)

Onooks advocates for building an integrated and interoperable open finance and monetary protocol matrix serving as a unified liquidity pool and back-bone infrastructure for DeFi and open finance applications. Presentation video: https://www.youtube.com/watch?v=NiWYQ1zeMJE

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Onooks (OOKS) 资源

官网

大家还在问：关于 Onooks (OOKS) 的其他问题

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OOKS 兑换为当地货币

1 OOKS 兑换 AUD
A$0.5485376
1 OOKS 兑换 GBP
0.2742688
1 OOKS 兑换 EUR
0.32912256
1 OOKS 兑换 USD
$0.342836
1 OOKS 兑换 MYR
RM1.53247692
1 OOKS 兑换 TRY
12.10553916
1 OOKS 兑换 JPY
¥53.86982068
1 OOKS 兑换 RUB
38.56562164
1 OOKS 兑换 INR
29.398187
1 OOKS 兑换 IDR
Rp5,529.61212908
1 OOKS 兑换 PHP
19.8502044
1 OOKS 兑换 EGP
￡E.17.398927
1 OOKS 兑换 BRL
R$2.12901156
1 OOKS 兑换 CAD
C$0.49368384
1 OOKS 兑换 BDT
40.968902
1 OOKS 兑换 NGN
529.88389324
1 OOKS 兑换 UAH
14.43682396
1 OOKS 兑换 VES
Bs17.484636
1 OOKS 兑换 PKR
Rs95.5483932
1 OOKS 兑换 KZT
179.96490148
1 OOKS 兑换 THB
฿11.74556136
1 OOKS 兑换 TWD
NT$11.27587604
1 OOKS 兑换 CHF
Fr0.3085524
1 OOKS 兑换 HKD
HK$2.66383572
1 OOKS 兑换 MAD
.د.م3.46607196