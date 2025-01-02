Onooks 价格 (OOKS)
今天 Onooks (OOKS) 的实时价格为 0.342836 USD。目前其市值为 $ 3.85M USD。OOKS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Onooks 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.37M USD
- Onooks 当天价格变化为 +1.40%
- 其循环供应量为 11.22M USD
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今天内，Onooks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00474768。
在过去30天内，Onooks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0369044783。
在过去60天内，Onooks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0910166498。
在过去90天内，Onooks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0788936681285352。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00474768
|+1.40%
|30天
|$ +0.0369044783
|+10.76%
|60天
|$ -0.0910166498
|-26.54%
|90天
|$ -0.0788936681285352
|-18.70%
Onooks 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.53%
+1.40%
+1.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Onooks advocates for building an integrated and interoperable open finance and monetary protocol matrix serving as a unified liquidity pool and back-bone infrastructure for DeFi and open finance applications. Presentation video: https://www.youtube.com/watch?v=NiWYQ1zeMJE
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|1 OOKS 兑换 AUD
A$0.5485376
|1 OOKS 兑换 GBP
￡0.2742688
|1 OOKS 兑换 EUR
€0.32912256
|1 OOKS 兑换 USD
$0.342836
|1 OOKS 兑换 MYR
RM1.53247692
|1 OOKS 兑换 TRY
₺12.10553916
|1 OOKS 兑换 JPY
¥53.86982068
|1 OOKS 兑换 RUB
₽38.56562164
|1 OOKS 兑换 INR
₹29.398187
|1 OOKS 兑换 IDR
Rp5,529.61212908
|1 OOKS 兑换 PHP
₱19.8502044
|1 OOKS 兑换 EGP
￡E.17.398927
|1 OOKS 兑换 BRL
R$2.12901156
|1 OOKS 兑换 CAD
C$0.49368384
|1 OOKS 兑换 BDT
৳40.968902
|1 OOKS 兑换 NGN
₦529.88389324
|1 OOKS 兑换 UAH
₴14.43682396
|1 OOKS 兑换 VES
Bs17.484636
|1 OOKS 兑换 PKR
Rs95.5483932
|1 OOKS 兑换 KZT
₸179.96490148
|1 OOKS 兑换 THB
฿11.74556136
|1 OOKS 兑换 TWD
NT$11.27587604
|1 OOKS 兑换 CHF
Fr0.3085524
|1 OOKS 兑换 HKD
HK$2.66383572
|1 OOKS 兑换 MAD
.د.م3.46607196