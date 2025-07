Only Possible On Solana(OPOS)代币经济学 深入了解 Only Possible On Solana(OPOS),包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

Only Possible On Solana(OPOS)信息 Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. 币种官网: https://opos-sol.netlify.app/ 现在就购买 OPOS!

Only Possible On Solana(OPOS)代币经济学和价格数据分析 快速了解 Only Possible On Solana(OPOS)的代币经济数据,包括市值、供应量、FDV 和历史价格,帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值: $ 219.00K $ 219.00K $ 219.00K 总供应量: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K 流通量: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K FDV (完全稀释估值): $ 219.00K $ 219.00K $ 219.00K 最高价: $ 5.29 $ 5.29 $ 5.29 最低价: $ 0.101511 $ 0.101511 $ 0.101511 当前价格: $ 0.282045 $ 0.282045 $ 0.282045 了解更多 Only Possible On Solana(OPOS)价格

Only Possible On Solana(OPOS)代币经济模型:关键指标与应用场景 了解 Only Possible On Solana(OPOS)的代币经济模型,对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式: 总供应量(Total Supply): 已创建或将要创建的 OPOS 代币的最大数量。 流通供应量(Circulating Supply): 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量(Max Supply): OPOS 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值(FDV): 当前价格 × 最大供应量,预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率(Inflation Rate): 反映新代币发行的速度,影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要? 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度,降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 OPOS 代币经济模型的功能,赶快查看 OPOS 代币的实时价格吧!

