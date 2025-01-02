Onigiri Kitty 价格 (OKY)
今天 Onigiri Kitty (OKY) 的实时价格为 0.00313287 USD。目前其市值为 $ 335.90K USD。OKY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Onigiri Kitty 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.74 USD
- Onigiri Kitty 当天价格变化为 +0.08%
- 其循环供应量为 107.22M USD
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今天内，Onigiri Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Onigiri Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002900276。
在过去60天内，Onigiri Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007266306。
在过去90天内，Onigiri Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.08%
|30天
|$ +0.0002900276
|+9.26%
|60天
|$ +0.0007266306
|+23.19%
|90天
|$ 0
|--
Onigiri Kitty 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.56%
+0.08%
-2.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 OKY 兑换 AUD
A$0.0050439207
|1 OKY 兑换 GBP
￡0.002506296
|1 OKY 兑换 EUR
€0.0030388839
|1 OKY 兑换 USD
$0.00313287
|1 OKY 兑换 MYR
RM0.0140039289
|1 OKY 兑换 TRY
₺0.110590311
|1 OKY 兑换 JPY
¥0.4920172335
|1 OKY 兑换 RUB
₽0.3476859126
|1 OKY 兑换 INR
₹0.2686122738
|1 OKY 兑换 IDR
Rp50.5301542161
|1 OKY 兑换 PHP
₱0.1816438026
|1 OKY 兑换 EGP
￡E.0.1590558099
|1 OKY 兑换 BRL
R$0.0193924653
|1 OKY 兑换 CAD
C$0.0045113328
|1 OKY 兑换 BDT
৳0.374377965
|1 OKY 兑换 NGN
₦4.8421325433
|1 OKY 兑换 UAH
₴0.1319251557
|1 OKY 兑换 VES
Bs0.15977637
|1 OKY 兑换 PKR
Rs0.873130869
|1 OKY 兑换 KZT
₸1.6445374491
|1 OKY 兑换 THB
฿0.1074261123
|1 OKY 兑换 TWD
NT$0.1029774369
|1 OKY 兑换 CHF
Fr0.002819583
|1 OKY 兑换 HKD
HK$0.0243423999
|1 OKY 兑换 MAD
.د.م0.0316733157