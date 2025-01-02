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Onigiri Kitty 价格 (OKY)

USD

Onigiri Kitty (OKY) 实时价格图表

$0.00313045
$0.00313045$0.00313045
0.00%(1D)

今天 Onigiri Kitty (OKY) 的价格

今天 Onigiri Kitty (OKY) 的实时价格为 0.00313287 USD。目前其市值为 $ 335.90K USD。OKY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Onigiri Kitty 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.74 USD
- Onigiri Kitty 当天价格变化为 +0.08%
- 其循环供应量为 107.22M USD

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Onigiri Kitty (OKY) 价格表现 USD

今天内，Onigiri Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Onigiri Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002900276
在过去60天内，Onigiri Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007266306
在过去90天内，Onigiri Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.08%
30天$ +0.0002900276+9.26%
60天$ +0.0007266306+23.19%
90天$ 0--

Onigiri Kitty (OKY) 价格分析

Onigiri Kitty 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00310239
$ 0.00310239$ 0.00310239

$ 0.00315073
$ 0.00315073$ 0.00315073

$ 0.01614783
$ 0.01614783$ 0.01614783

-0.56%

+0.08%

-2.05%

Onigiri Kitty (OKY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 335.90K
$ 335.90K$ 335.90K

$ 18.74
$ 18.74$ 18.74

107.22M
107.22M 107.22M

什么是Onigiri Kitty (OKY)

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Onigiri Kitty (OKY) 资源

官网

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OKY 兑换为当地货币

1 OKY 兑换 AUD
A$0.0050439207
1 OKY 兑换 GBP
0.002506296
1 OKY 兑换 EUR
0.0030388839
1 OKY 兑换 USD
$0.00313287
1 OKY 兑换 MYR
RM0.0140039289
1 OKY 兑换 TRY
0.110590311
1 OKY 兑换 JPY
¥0.4920172335
1 OKY 兑换 RUB
0.3476859126
1 OKY 兑换 INR
0.2686122738
1 OKY 兑换 IDR
Rp50.5301542161
1 OKY 兑换 PHP
0.1816438026
1 OKY 兑换 EGP
￡E.0.1590558099
1 OKY 兑换 BRL
R$0.0193924653
1 OKY 兑换 CAD
C$0.0045113328
1 OKY 兑换 BDT
0.374377965
1 OKY 兑换 NGN
4.8421325433
1 OKY 兑换 UAH
0.1319251557
1 OKY 兑换 VES
Bs0.15977637
1 OKY 兑换 PKR
Rs0.873130869
1 OKY 兑换 KZT
1.6445374491
1 OKY 兑换 THB
฿0.1074261123
1 OKY 兑换 TWD
NT$0.1029774369
1 OKY 兑换 CHF
Fr0.002819583
1 OKY 兑换 HKD
HK$0.0243423999
1 OKY 兑换 MAD
.د.م0.0316733157