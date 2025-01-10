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ONI PROTOCOL 价格 (ONI)

USD

ONI PROTOCOL (ONI) 实时价格图表

$0.00100122
$0.00100122$0.00100122
-2.60%(1D)

今天 ONI PROTOCOL (ONI) 的价格

今天 ONI PROTOCOL (ONI) 的实时价格为 0.00100122 USD。目前其市值为 $ 297.91K USD。ONI 兑换 USD 的价格为实时更新。
ONI PROTOCOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 149.40K USD
- ONI PROTOCOL 当天价格变化为 -2.62%
- 其循环供应量为 297.55M USD

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ONI PROTOCOL (ONI) 价格表现 USD

今天内，ONI PROTOCOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ONI PROTOCOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，ONI PROTOCOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，ONI PROTOCOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.62%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

ONI PROTOCOL (ONI) 价格分析

ONI PROTOCOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.00103409
$ 0.00103409$ 0.00103409

$ 0.00122421
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-0.83%

-2.62%

-12.86%

ONI PROTOCOL (ONI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 297.91K
$ 297.91K$ 297.91K

$ 149.40K
$ 149.40K$ 149.40K

297.55M
297.55M 297.55M

什么是ONI PROTOCOL (ONI)

ONI Protocol is a next-generation decentralized platform designed to empower users with advanced tools in DePIN and seamless experiences in the DeFi landscape. ONI Protocol tackles open network integration and cross-chain connectivity challenges. Utilizing DePIN and AI, it enables users to profit from Nodes/GPUs, become Validators and DeFi activities. The platform connects resource providers with developers, promoting decentralization and expanding blockchain technology's global impact.

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ONI PROTOCOL (ONI) 资源

官网

大家还在问：关于 ONI PROTOCOL (ONI) 的其他问题

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ONI 兑换为当地货币

1 ONI 兑换 AUD
A$0.0016119642
1 ONI 兑换 GBP
0.0008109882
1 ONI 兑换 EUR
0.0009711834
1 ONI 兑换 USD
$0.00100122
1 ONI 兑换 MYR
RM0.0044954778
1 ONI 兑换 TRY
0.0354632124
1 ONI 兑换 JPY
¥0.1583129064
1 ONI 兑换 RUB
0.101874135
1 ONI 兑换 INR
0.0861349566
1 ONI 兑换 IDR
Rp16.1487074166
1 ONI 兑换 PHP
0.0585813822
1 ONI 兑换 EGP
￡E.0.0506216832
1 ONI 兑换 BRL
R$0.006057381
1 ONI 兑换 CAD
C$0.0014417568
1 ONI 兑换 BDT
0.1221288156
1 ONI 兑换 NGN
1.5498685356
1 ONI 兑换 UAH
0.0424417158
1 ONI 兑换 VES
Bs0.05306466
1 ONI 兑换 PKR
Rs0.2792002092
1 ONI 兑换 KZT
0.5264014272
1 ONI 兑换 THB
฿0.0346121754
1 ONI 兑换 TWD
NT$0.032990199
1 ONI 兑换 CHF
Fr0.0009111102
1 ONI 兑换 HKD
HK$0.0077894916
1 ONI 兑换 MAD
.د.م0.0100722732