OneRare 价格 (ORARE)
今天 OneRare (ORARE) 的实时价格为 0.00196272 USD。目前其市值为 $ 112.08K USD。ORARE 兑换 USD 的价格为实时更新。
OneRare 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 272.91 USD
- OneRare 当天价格变化为 -50.91%
- 其循环供应量为 57.10M USD
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今天内，OneRare 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002035493327344465。
在过去30天内，OneRare 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013978852。
在过去60天内，OneRare 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016557476。
在过去90天内，OneRare 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008845592080471278。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.002035493327344465
|-50.91%
|30天
|$ -0.0013978852
|-71.22%
|60天
|$ -0.0016557476
|-84.35%
|90天
|$ -0.008845592080471278
|-81.84%
OneRare 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+8.82%
-50.91%
-51.67%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OneRare is the world's first Metaverse for the global Food & Beverage Industry. We are building the first tokenization layer that celebrates Food in Web3 - creating an immersive & gamified experience for users worldwide.
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|1 ORARE 兑换 AUD
A$0.0031010976
|1 ORARE 兑换 GBP
￡0.001570176
|1 ORARE 兑换 EUR
€0.001864584
|1 ORARE 兑换 USD
$0.00196272
|1 ORARE 兑换 MYR
RM0.0085770864
|1 ORARE 兑换 TRY
₺0.0699513408
|1 ORARE 兑换 JPY
¥0.3062432016
|1 ORARE 兑换 RUB
₽0.1917773712
|1 ORARE 兑换 INR
₹0.1691472096
|1 ORARE 兑换 IDR
Rp31.6567697616
|1 ORARE 兑换 PHP
₱0.11432844
|1 ORARE 兑换 EGP
￡E.0.0986855616
|1 ORARE 兑换 BRL
R$0.0115996752
|1 ORARE 兑换 CAD
C$0.0028066896
|1 ORARE 兑换 BDT
৳0.2389022784
|1 ORARE 兑换 NGN
₦3.0571915536
|1 ORARE 兑换 UAH
₴0.0822772224
|1 ORARE 兑换 VES
Bs0.10991232
|1 ORARE 兑换 PKR
Rs0.5459501952
|1 ORARE 兑换 KZT
₸1.0148440032
|1 ORARE 兑换 THB
฿0.065849256
|1 ORARE 兑换 TWD
NT$0.0642594528
|1 ORARE 兑换 CHF
Fr0.001766448
|1 ORARE 兑换 HKD
HK$0.0152699616
|1 ORARE 兑换 MAD
.د.م0.0195486912