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OneDex rONE 价格 (RONE-BB2E)

USD

OneDex rONE (RONE-BB2E) 实时价格图表

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-1.70%(1D)

今天 OneDex rONE (RONE-BB2E) 的价格

今天 OneDex rONE (RONE-BB2E) 的实时价格为 0.00154783 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RONE-BB2E 兑换 USD 的价格为实时更新。
OneDex rONE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 57.12 USD
- OneDex rONE 当天价格变化为 -1.76%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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OneDex rONE (RONE-BB2E) 价格表现 USD

今天内，OneDex rONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，OneDex rONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006286274
在过去60天内，OneDex rONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008795415
在过去90天内，OneDex rONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0020012267705409475

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.76%
30天$ -0.0006286274-40.61%
60天$ -0.0008795415-56.82%
90天$ -0.0020012267705409475-56.38%

OneDex rONE (RONE-BB2E) 价格分析

OneDex rONE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0015331
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$ 0.00160828
$ 0.00160828$ 0.00160828

$ 0.00696368
$ 0.00696368$ 0.00696368

-2.37%

-1.76%

-19.88%

OneDex rONE (RONE-BB2E) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 57.12
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什么是OneDex rONE (RONE-BB2E)

RONE is the governance token for OneDex

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OneDex rONE (RONE-BB2E) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 OneDex rONE (RONE-BB2E) 的其他问题

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RONE-BB2E 兑换为当地货币

1 RONE-BB2E 兑换 AUD
A$0.0025074846
1 RONE-BB2E 兑换 GBP
0.0012537423
1 RONE-BB2E 兑换 EUR
0.0015013951
1 RONE-BB2E 兑换 USD
$0.00154783
1 RONE-BB2E 兑换 MYR
RM0.0069497567
1 RONE-BB2E 兑换 TRY
0.0548086603
1 RONE-BB2E 兑换 JPY
¥0.2435510505
1 RONE-BB2E 兑换 RUB
0.1582656175
1 RONE-BB2E 兑换 INR
0.1332372064
1 RONE-BB2E 兑换 IDR
Rp24.9649965049
1 RONE-BB2E 兑换 PHP
0.0906564031
1 RONE-BB2E 兑换 EGP
￡E.0.0782582848
1 RONE-BB2E 兑换 BRL
R$0.0094262847
1 RONE-BB2E 兑换 CAD
C$0.0022288752
1 RONE-BB2E 兑换 BDT
0.1888043034
1 RONE-BB2E 兑换 NGN
2.3997246754
1 RONE-BB2E 兑换 UAH
0.0654422524
1 RONE-BB2E 兑换 VES
Bs0.08203499
1 RONE-BB2E 兑换 PKR
Rs0.4310242201
1 RONE-BB2E 兑换 KZT
0.816789891
1 RONE-BB2E 兑换 THB
฿0.0535858746
1 RONE-BB2E 兑换 TWD
NT$0.0511093466
1 RONE-BB2E 兑换 CHF
Fr0.0014085253
1 RONE-BB2E 兑换 HKD
HK$0.0120421174
1 RONE-BB2E 兑换 MAD
.د.م0.0155402132