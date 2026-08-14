OneCOW 今日价格

OneCOW ( 1COW) 今日实时价格为 $ 1,883,172，过去 24 小时内变化了 2.97%。当前 1COW 兑 USD 的汇率为 $ 1,883,172 每 1COW。

OneCOW 目前市值在 $ 869,870 排名第 #-，流通供应量为 0.46 1COW。过去 24 小时内， 1COW 的交易价格在 $ 1,825,085（低点）和 $ 1,968,874（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,968,874，而历史最低价为 $ 412,510。

短期表现方面， 1COW 在过去一小时内波动了 +1.20%，过去7 天内波动了 +55.97%。过去一天，总交易量达到 $ 4.84K。

OneCOW（ 1COW）市场信息

市值 $ 869.87K$ 869.87K $ 869.87K 成交量（24H） $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K 完全稀释市值 $ 869.87K$ 869.87K $ 869.87K 流通量 0.46 0.46 0.46 总供应量 0.4619180712447916 0.4619180712447916 0.4619180712447916

OneCOW 的当前市值为 $ 869.87K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.84K。 1COW 的流通量为 0.46，总供应量是 0.4619180712447916，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 869.87K。