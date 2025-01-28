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One World Chain 价格 (OWCT)

USD

One World Chain (OWCT) 实时价格图表

$0.00110064
$0.00110064$0.00110064
+41.80%(1D)

今天 One World Chain (OWCT) 的价格

今天 One World Chain (OWCT) 的实时价格为 0.00110064 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。OWCT 兑换 USD 的价格为实时更新。
One World Chain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 218.95 USD
- One World Chain 当天价格变化为 +41.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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One World Chain (OWCT) 价格表现 USD

今天内，One World Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00032473
在过去30天内，One World Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，One World Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，One World Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00032473+41.85%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

One World Chain (OWCT) 价格分析

One World Chain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.00110064
$ 0.00110064$ 0.00110064

+38.73%

+41.85%

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One World Chain (OWCT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 218.95
$ 218.95$ 218.95

0.00
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什么是One World Chain (OWCT)

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

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One World Chain (OWCT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 One World Chain (OWCT) 的其他问题

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OWCT 兑换为当地货币

1 OWCT 兑换 AUD
A$0.0017500176
1 OWCT 兑换 GBP
0.000880512
1 OWCT 兑换 EUR
0.001045608
1 OWCT 兑换 USD
$0.00110064
1 OWCT 兑换 MYR
RM0.0048318096
1 OWCT 兑换 TRY
0.03934788
1 OWCT 兑换 JPY
¥0.1712155584
1 OWCT 兑换 RUB
0.1071803232
1 OWCT 兑换 INR
0.0951833472
1 OWCT 兑换 IDR
Rp17.7522555792
1 OWCT 兑换 PHP
0.0644094528
1 OWCT 兑换 EGP
￡E.0.0552961536
1 OWCT 兑换 BRL
R$0.0064827696
1 OWCT 兑换 CAD
C$0.0015739152
1 OWCT 兑换 BDT
0.134223048
1 OWCT 兑换 NGN
1.7011381776
1 OWCT 兑换 UAH
0.0462158736
1 OWCT 兑换 VES
Bs0.06163584
1 OWCT 兑换 PKR
Rs0.3069244704
1 OWCT 兑换 KZT
0.5687997456
1 OWCT 兑换 THB
฿0.0372786768
1 OWCT 兑换 TWD
NT$0.03632112
1 OWCT 兑换 CHF
Fr0.000990576
1 OWCT 兑换 HKD
HK$0.0085629792
1 OWCT 兑换 MAD
.د.م0.0109733808