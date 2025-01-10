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One Share 价格 (ONS)

USD

One Share (ONS) 实时价格图表

$1.18
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+3.20%(1D)

今天 One Share (ONS) 的价格

今天 One Share (ONS) 的实时价格为 1.18 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ONS 兑换 USD 的价格为实时更新。
One Share 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 197.83 USD
- One Share 当天价格变化为 +2.96%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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One Share (ONS) 价格表现 USD

今天内，One Share 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03376852
在过去30天内，One Share 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1192419500
在过去60天内，One Share 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1367101980
在过去90天内，One Share 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0594066311075889

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03376852+2.96%
30天$ -0.1192419500-10.10%
60天$ -0.1367101980-11.58%
90天$ -0.0594066311075889-4.79%

One Share (ONS) 价格分析

One Share 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 3,815.79
$ 3,815.79$ 3,815.79

-0.20%

+2.96%

+0.64%

One Share (ONS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 197.83
$ 197.83$ 197.83

0.00
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什么是One Share (ONS)

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One Share (ONS) 资源

官网

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ONS 兑换为当地货币

1 ONS 兑换 AUD
A$1.9116
1 ONS 兑换 GBP
0.9558
1 ONS 兑换 EUR
1.1446
1 ONS 兑换 USD
$1.18
1 ONS 兑换 MYR
RM5.2982
1 ONS 兑换 TRY
41.7838
1 ONS 兑换 JPY
¥185.673
1 ONS 兑换 RUB
120.655
1 ONS 兑换 INR
101.5744
1 ONS 兑换 IDR
Rp19,032.2554
1 ONS 兑换 PHP
69.1126
1 ONS 兑换 EGP
￡E.59.6608
1 ONS 兑换 BRL
R$7.1862
1 ONS 兑换 CAD
C$1.6992
1 ONS 兑换 BDT
143.9364
1 ONS 兑换 NGN
1,829.4484
1 ONS 兑换 UAH
49.8904
1 ONS 兑换 VES
Bs62.54
1 ONS 兑换 PKR
Rs328.5946
1 ONS 兑换 KZT
622.686
1 ONS 兑换 THB
฿40.8516
1 ONS 兑换 TWD
NT$38.9636
1 ONS 兑换 CHF
Fr1.0738
1 ONS 兑换 HKD
HK$9.1804
1 ONS 兑换 MAD
.د.م11.8472